BILODEAU, André



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 14 mars 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur André Bilodeau, époux de feu Denise Parent madame. Il était le fils de feu monsieur Georges-Albert Bilodeau et de feu madame Clara Barbeau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille se réunira en toute intimité au centre commémoratifMonsieur Bilodeau laisse dans le deuil ses enfants: Rénald (Diane Dionne), Gilles (Joanne Desgagnés), feu Jacques (Louiselle Paquet) Marcel (Lyne Savard), Nicole (Mario L'Espérance) et Lise; ses petits-enfants, ses frères et sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'hébergement Yvonne-Sylvain ainsi que celui de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec, 104-6070, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC, H1N 9Z9