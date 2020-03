BLANCHETTE, Pauline



À domicile, le 12 mars 2020, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Pauline Blanchette, fille de feu Aliette Tremblay et de feu Thomas-Eugène Blanchette, épouse de monsieur Bernard Martel. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Bernard Martel; sa fille Sylvie Martel (Rodrigue Amyot ainsi que sa famille); sa petite-fille Valérie Amyot (Philippe Boulanger); ses frères et sœurs: Jean-Paul (Rolande), feu Marie-Berthe (feu Ludovick), Léonard (Anne-Marie), feu Laurence (feu Jean-Claude), Claude (Ida), feu Gérard, feu Ghislain (Lucienne), Jeannine (Marc); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Martel : Ghislain (Andrée), feu Doris (Roger), Yvon et Lise (feu Gabriel), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier particulièrement le personnel soignant du Centre d'oncologie de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer, 1040, avenue Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, (418) 683-8666.