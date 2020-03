Cinq vins disponibles en ligne à ne pas manquer

Ce n’est pas parce qu’on doit rester à la maison et minimiser ses contacts avec les autres qu’il faut cesser de boire du bon vin !

Bien au contraire, profitons de cette « pause » inédite pour siroter quelques bonnes bouteilles chez soi. Or, devant l’importance de minimiser au maximum vos contacts avec les autres, je vous invite à faire vos achats de vins en ligne. Il suffit de visiter SAQ.com, cliquer et passer ensuite récupérer vos bouteilles. C’est rapide, efficace et plus sécuritaire que de magasiner en succursale. Cela dit, veuillez noter que Postes Canada a cessé d’effectuer la livraison à domicile. Elle laisse plutôt un avis de livraison indiquant le bureau de poste où vous pouvez ramasser vos articles, ce qui vous évite quand même de passer du temps à la SAQ. Car, je le répète, il est important de minimiser vos contacts avec les autres. Bref, en ces temps de solidarité, restez chez vous afin de sauver des vies, et continuez de bien boire !

Buvez moins. Buvez mieux. Et lavez-vous les mains.

Ch. la Tour de l’Évêque, Pétale de Rose 2019, Côtes de Provence

Photo courtoisie, SAQ

★★★½ | $$

Mine de rien, le printemps est à nos portes. Et qui dit printemps, dit bien sûr rosé, et l’arrivage de nouveaux millésimes sur les tablettes ! La cuvée Pétale de Rose élaborée par Régine Sumeire est plus qu’un classique, c’est une référence. Ce superbe 2019 le confirme à nouveau ! C’est élégant, bien parfumé, délicat tout en restant gourmand. Un assemblage heureux dominé par le cinsault et le grenache, complété par la syrah, le mourvèdre, le sémillon, le rolle et le cabernet-sauvignon, tout cultivé en bio. Bravo !

France 13,5 % | Vin rosé | 20,80 $ | 1,9 g/L

Code SAQ : 425496

Château Guibeau 2016, Puisseguin Saint-Émilion

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $$

Un bordeaux bio provenant d’une appellation satellitaire de Saint-Émilion qui plaira aux amateurs de rouges généreux. Des tonalités classiques de cassis, de prune et de chêne. En bouche, on sent la richesse du merlot qui compte pour 80 % de l’assemblage (le reste étant le cabernet-sauvignon et le cabernet franc). C’est ample, séveux avec des tanins lisses. Bonne longueur. Parfait avec l’agneau.

France 14 % | Vin rouge | 21,25 $ | 1,2 g/L | BIO

Code SAQ : 10259833

Nathalie Bonhomme, Beau Bonhomme 2018, Jumilla

Photo courtoisie, SAQ

★★ | $

Au rayon des vins à petit prix, cette cuvée Beau Bonhomme est à retenir. Élaboré avec 100 % de monastrell, le mourvèdre espagnol, c’est un rouge corsé et plantureux qui plaira aux amateurs de vins colorés et tanniques. Un peu réduit en ouverture (odeur de caoutchouc), il lui faut un peu d’air pour laisser jaillir son caractère sauvage de fruits noirs, de poivre, de réglisse et une touche de garrigue. À passer en carafe 30 à 45 minutes. Bel accord avec les burgers.

Espagne 14,5 % | Vin rouge | 12,70 $ | 3,3 g/L | BIO

Code SAQ : 13284313

Anselmo Mendes, Muros Antigos 2018, Vinho Verde

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $½

Oubliez vos mauvaises impressions à l’endroit des vinho verde, appellation située tout au nord du Portugal. On trouve de plus en plus de producteurs soucieux de qualité. C’est notamment le cas d’Anselmo Mendes, vigneron inspirant qui propose des blancs étonnants. Élaboré avec du loureiro, un cépage répandu dans la région, il vous sera

impossible de ne pas succomber à ce vin généreux et vif, au nez de miel, de poire et d’iode. Rapport qualité/prix difficile à battre.

Portugal 12 % | Vin blanc | 15,55 $ | 2,2 g/L

Code SAQ : 12455088

La Scolca, Valentino 2018, Gavi

Photo courtoisie, SAQ

★★★ | $$

Tout le monde connaît les vins rouges du Piémont, mais trop peu savent qu’on y fait aussi d’excellents vins blancs. C’est le cas avec ce vin venant de l’appellation Gavi qui est élaboré uniquement avec le cortese, un cépage obscur qui peut donner de très bons résultats. Des notes agréables de mandarine, de miel et d’herbe. La bouche est vive, nourrie et salivante. Idéal à l’apéro ou avec le poisson.

Italie 12 % | Vin blanc | 19,95 $ | 2,4 g/L

Code SAQ : 14209286

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com