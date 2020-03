COVID-19: attention aux tentatives d’hameçonnage

MONTRÉAL – Face à la hausse de cas de tentatives d’hameçonnage et de cybermenaces depuis le début de la pandémie de la COVID-19, les travailleurs et les entreprises doivent redoubler de prudence.

C’est ce qu’a fait savoir le Centre canadien pour la cybersécurité, qui recommande aux entreprises et aux individus d’avoir ou de mettre en œuvre des pratiques exemplaires en matière de cyberdéfense.

Le Centre dit avoir constaté que des auteurs malveillants se servent de plus en plus du coronavirus pour mener des campagnes d’hameçonnage et d’escroquerie liées à des maliciels. Personne n’est d’ailleurs à l’abri, que ce soit les citoyens, les entreprises ou encore les gouvernements.

Ainsi, des courriels de masse semblant provenir d’une source légitime sont envoyés, avec une pièce jointe infectée ou un lien malveillant.

«Les courriels sont rédigés de manière à inciter les destinataires à ouvrir une pièce jointe ou à cliquer sur un lien pour permettre aux auteurs de menaces d’obtenir des justificatifs d’identité personnels ou d’accéder sans autorisation à un système informatique», explique-t-on.

Pour se protéger, on recommande notamment d’avoir un logiciel antivirus ou un antimaliciel, de vérifier l’adresse de l’expéditeur ou encore les adresses URL et de se méfier si le ton est urgent.

En particulier, on estime que les vulnérabilités liées au télétravail sont préoccupantes en cette période de pandémie.

«Comme les organismes s’empressent de fournir à leur personnel de nouveaux moyens de travailler à distance, il est possible que des erreurs de configuration surviennent et que des logiciels non corrigés soient installés et employés», ajoute-t-on.

Quatre moyens de renforcer la cybersécurité: