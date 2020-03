Danser à la maison

Marie-Christine est allée à la rencontre de Guildo Griffin, président de l’école de danse Studio Party Time.

Pour encourager les familles à bouger pendant cette période de confinement à la maison, il a mobilisé ses professeurs de danse qui proposeront des classes ouvertes à tous diffusées en direct sur Facebook. En entrevue, il a raconté comment lui est venue cette idée. « J’étais tanné d’écouter Netflix, pogné dans le salon... J’imaginais les jeunes et j’imaginais leurs parents, a-t-il dit. Qu’est-ce qu’on peut faire? On met en ligne des classes ouvertes tous les jours. Chaque professeur crée une classe. »

Photo courtoisie

Présentées tous les jours dès 16 h sur la page Facebook du Studio, ces classes s’adressent à tous : parents, ados, tout-petits. « Le but, c’est de bouger, a dit monsieur Griffin. C’est d’avoir un peu de positif, un petit workshop, du hip-hop ou du breakdance. On va avoir les deux styles. »

Il a également parlé des 25 ans d’existence du Studio Party Time, de son évolution et de ce qui le rend le plus fier. « J’ai encore du plaisir à partager ma passion qui est le breakdance et le hip-hop, a-t-il confié à Marie-Christine. Je suis fier aussi de tous les danseurs qui ont maintenant une carrière. »

► Pour voir les classes ouvertes, rendez-vous sur la page Facebook du Studio Party Time à 16 h tous les jours.