D’autres annulations...

La toute première soirée « Sensée », au profit de la Fondation Pause-Bonheur qui a pour mission de contribuer au développement de projets structurants visant à procurer du réconfort ainsi qu’à améliorer la qualité de vie des résidents des centres d’hébergement Saint-Augustin, Yvonne-Sylvain, Des Chutes et Alphonse-Bonenfant et qui devait se tenir le jeudi 28 mai au Centre de services Desjardins du Vieux-Moulin, est annulée.

Le 65e anniversaire de MTI Canada (soirée et porte ouverte) qui devait être tenu en grandes pompes le vendredi 8 mai au Centre de congrès et d’expositions de Lévis est annulé et reporté en 2021. Près de 300 participants venant de partout dans le monde étaient attendus.

La 3e présentation du Crabefest qui devait se tenir le mercredi 29 avril à l'Espace Dalhousie au profit d’Adaptavie et la Fondation SFL Cité de Montcalm est reportée à l’automne (septembre) et sera présentée sous une nouvelle formule. L'année dernière, 81 500$ avaient été remis aux causes soutenues.

La 33e présentation du Festival Québec BD, prévu du 11 au 19 avril est annulée. Québec BD annule ainsi l’ensemble des activités et des expositions prévues en avril mais proposera des alternatives numériques pour certaines d’entre-elles et en reportera d’autres plus tard dans l’année.

Le 1er Rendez-vous inter-parcs industriels 2020, prévu dans les locaux de Solugaz, dans le parc industriel François-Leclerc le 14 avril est annulé. Pour le moment, le rendez-vous du 19 mai dans les locaux du Réseau de transport de la Capitale (RTC) est maintenu.



D’une grande tristesse

Photo courtoisie

Adolfo Bernardo (à droite sur la photo) est décédé au cours des derniers jours à l’âge de 64 ans. La nouvelle de sa disparition a secoué non seulement la communauté italienne de Québec mais aussi tout le monde de la restauration. C’est en 1992 que les frères Mario et Adolfo Bernardo, alors propriétaires du restaurant Graffiti (rue Cartier), se lançaient dans une nouvelle aventure en ouvrant un restaurant sous une formule complètement réinventée, Le Montego, à l’angle des rues Maguire /Chemin Saint-Louis. Voyons ensemble ce que son frère Mario Bernardo (à gauche sur la photo) a écrit sur sa page Facebook à propos de son frère: « Sa passion pour la restauration ont inspiré des centaines voire des milliers de gens qui ont croisé sa route. Tous sont unanimes : un être exceptionnel, un homme de cœur, un restaurateur marquant, un humain paternel, sensible et extrêmement respecté. Un être rare dont le départ ne pourra être comblé ». Mes plus sincères condoléances à toute la famille, aux proches et amis.

En ce jour

Photo courtoisie

Le 20 mars 1960. Maurice Richard marque son 544e but contre Al Rollins des Rangers de New York au Madison Square Garden. Ce sera le dernier de son illustre carrière; le 15 septembre suivant, le Rocket annoncera en conférence de presse (photo) qu'il prend sa retraite, après 18 saisons passées dans l'uniforme du Canadien.

Anniversaires

Photo courtoisie

Luc Babin (photo), directeur des commandites et partenariats Groupe Tanguay...Xavier Dolan, comédien, acteur et réalisateur québécois, 31 ans...Caroline Brunet, kayakiste, médaillée aux Jeux olympiques d’Atlanta, de Sidney et d’Athènes en kayak, 51 ans...Stéphane Laporte, scripteur humoriste et chroniqueur, 59 ans...Spike Lee scénariste, réalisateur et producteur américain 63 ans...William Hurt, acteur américain 70 ans...Bobby Orr, défenseur de la LNH (1966-79: Bruins, Black Hawks), 71 ans...Brian Mulroney, homme politique, premier ministre du Canada (1984-1993), président du conseil d’administration de Québecor, 81 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 20 mars 2019. Mary Warnock (photo), 94 ans philosophe anglaise de la moralité...2018. Peter George Peterson 91 ans, secrétaire au Commerce (1972-1973) dans l'administration du président Richard Nixon...2017. David Rockefeller, 101 ans, dernier petit-fils de John Rockefeller à l’origine de l’une des plus puissantes dynasties américaines...2015. Anthony Jude (A.J.) Pero, 55 ans, batteur du groupe Twisted Sister... 2014. Marc-Adélard Tremblay, 91 ans, directeur-fondateur du Département d'anthropologie de l'Université Laval, lequel fête cette année son 50e anniversaire...2013. Eddie Bond, 79 ans, chanteur et guitariste américain...2007. Raynald Fréchette, 73 ans, avocat, homme politique et juge québécois...2004. Pierre Sévigny, 86 ans, militaire et politicien...2004. Juliana, 94 ans, la Reine des Pays-Bas...1998. Catherine Sauvage, 68 ans, chanteuse française...1991...Connor Clapton, 4 ans, fils d’Éric Clapton.