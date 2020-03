De nombreux Québécois coincés à Acapulco: «Venez nous chercher!»

Chaque année, plusieurs milliers de Québécois choisissent le Mexique pour y passer l’hiver. Plusieurs centaines se trouvent actuellement à Acapulco, au sud-ouest du pays.

À l’heure de la pandémie de coronavirus, les images de farniente appartiennent au passé. Le compte à rebours pour revenir au Canada est presque terminé pour certains snowbirds coincés au Mexique.

Des Québécois bloqués à Acapulco somment le gouvernement fédéral canadien de les rapatrier, alors qu’ils ne peuvent obtenir d’aide de la part des compagnies aériennes qui ont annulé leurs vols de retour.

Une cinquantaine d’entre eux se sont regroupés afin d’accorder une entrevue à distance avec TVA nouvelles. Ils exigent leur rapatriement.

«Tous nos vols ont été annulés, a raconté une de leurs leaders. [Jeudi], j’ai reçu un e-mail à 18 h qui disait que mon vol du 24 mars était annulé et il n’y avait rien d’autre.»

Ces vacanciers font partie des 10 000 Canadiens à l’étranger qui ont besoin d’aide. Aeromexico, Interjet, Air Transat... Tous leurs billets de retour ont été annulés.

«J’ai appelé deux fois S.O.S. International, a poursuivi la dame. Ils ne m’ont pas répondu et quand ils me répondaient, ils me "flushaient" la ligne.»

«On est plus de 1000 personnes, 1000 Québécois, et ce n’est pas des jeunes. La moyenne d’âge est de 65 ans. Ce sont des gens qui ont besoin de retourner à la maison. Ils vont manquer de médicaments. Ils ont des rendez-vous très importants chez les médecins. On n’a plus d’assurance à partir des dates auxquelles on devait retourner à la maison. C’est ridicule.»

Trudeau en pourparlers

Ottawa estime que près de trois millions de Canadiens sont présentement à l’étranger. Ils ont reçu un message texte qui les informait des démarches à prendre en cas de détresse ou pour obtenir de l’aide. Affaires mondiales Canada a reçu près de 14 000 courriels.

«On est en train de faire un tri», a dit Justin Trudeau, vendredi.

«J’ai parlé aux dirigeants d’Air Canada et de WestJet. On a souligné qu’on va travailler ensemble pour essayer de rapatrier d’urgence le plus grand nombre de Canadiens possible», a ajouté le premier ministre canadien.

«Trudeau nous a demandé de rentrer à la maison? Qu’il vienne nous chercher», a répondu la femme interviewée par TVA Nouvelles.

Ces Québécois en exil forcé veulent rentrer, car ils s’y trouvent plus en sécurité qu’au Mexique pour passer à travers la crise en cours.