Des poolers poursuivent le baseball majeur

Les avocats du baseball majeur, ainsi que ceux des Astros de Houston et des Red Sox de Boston, étaient de retour en cour, vendredi, à New York, alors que des participants à un pool de baseball se disent victimes du scandale des vols de signaux.

Les plaignants ont accusé les organisations impliquées de fraude à la suite des révélations. Le baseball majeur avait reconnu les torts de la formation texane lors des saisons 2017 et 2018, en janvier, à la suite de son enquête. Rob Manfred et les siens avaient alors imposé plusieurs sanctions aux Astros, dont une amende de cinq millions $ et la perte de plusieurs choix au repêchage.

L’enquête concernant les Red Sox est, pour sa part, toujours en cours.

David Golub, l’avocat de la plateforme DraftKings, qui permet de jumeler les paris sportifs et les pools, a indiqué que les gens qu’il représente n’auraient jamais participé s’ils avaient été au courant de la tricherie.

«Le baseball majeur a clamé haut et fort au monde entier qu’il maintenait l’honnêteté et l’intégrité de son sport pendant des décennies, a mentionné Golub au juge fédéral Jed Rakoff, selon le média Bloomberg. C’était impossible d’avoir un duel équitable, basé sur les habiletés, si [les joueurs] savaient quel lancer s’en venait.»

De son côté, le baseball majeur a demandé au juge d’écarter la requête des plaignants, mentionnant que ces derniers ne peuvent pas les poursuivre parce qu’ils ont enfreint un règlement.

«Si quelqu’un a investi de l’argent sur le principe que "nous [les ligues majeures] assurons les personnes qui investissent de l’argent qu’il n’y a aucune équipe qui vol des signaux de manière illégale" lorsqu’en réalité ils le font, ça me semble un cas de fraude», a répondu le juge Rakoff.

Il est permis aux équipes de voler les signaux des autres, à moins que ces vols se fassent par l’entremise d’un système électronique.