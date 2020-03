Deuil inimaginable pour une famille décimée par le coronavirus au New Jersey

Une pandémie internationale a des conséquences tragiques pour la famille Fusco, du New Jersey.

Quatre membres de cette famille italo-américaine tricotée serrée sont morts à la suite d’une infection à la COVID-19 en l'espace d'une semaine, rapporte le New York Times.

Le deuil est incommensurable : le clan pleure Grace Fusco, la matriarche à la tête de la famille. Deux de ses onze enfants, Rita et Carmine ont aussi perdu la vie, respectivement cinqjours et quelques heures avant leur mère. Dans ses derniers moments, cette dernière n’était pas consciente d’avoir perdu un fils et une fille.

Jeudi, Vincent Fusco, un autre de ses enfants, s’est ajouté à la liste des défunts.

Mais les peines des Fusco ne sont pas terminées pour autant. Trois des membres de la fratrie demeurent hospitalisés, dont deux reposant dans un état critique.

Par mesure de prévention, une vingtaine de membres de cette famille élargie sont en quarantaine à la maison. «S’ils ne sont pas en isolement, ils sont branchés sur un respirateur artificiel»,a précisé au quotidien Roseann Paradiso Fodera, une cousine.