139 cas de la COVID-19; Québec va devancer des projets d’infrastructures pour protéger les travailleurs

François Legault appelle les patrons à protéger les travailleurs de l’industrie de la construction du coronavirus, un secteur important pour la relance économique.

• À lire aussi: COVID-19: un retour en classe à la fin mars est «peu probable», dit François Legault

• À lire aussi: COVID-19: Dominique Michel et Bernard Derome appelleront les aînés

• À lire aussi: [EN DIRECT 20 MARS] 10 000 morts dans le monde, les derniers développements de la pandémie de coronavirus

Québec va devancer des projets d’infrastructures pour remplacer ceux qui sont annulés dans le secteur privé en raison de la pandémie.

«C'est important de protéger nos travailleurs de la construction, on va avoir besoin d'eux autres. C'est une partie critique de l'économie du Québec qui va pouvoir continuer de fonctionner si on prend les bonnes mesures, donc on doit les protéger», a-t-il lancé vendredi, lors de sa conférence de presse quotidienne sur l’état de propagation du virus.

Les employeurs doivent offrir aux ouvriers les précautions nécessaires pour rester en santé. Dans les derniers jours, plusieurs employés ont refusé de travailler sur des chantiers en raison du manque de mesures d'hygiène.

Les travailleurs doivent avoir accès à de l’eau et du savon pour se laver les mains, comme le recommande les autorités de santé publique. Les roulottes mises à la disposition des employés pour les repas et les période de repos ne doivent pas être surpeuplées. Les travailleurs de la construction doivent eux aussi pouvoir suivre les consignes de distanciation sociale d’au moins un mètre entre les individus sur les chantiers, a insisté François Legault.

«Évidemment, si un travailleur, travailleuse de la construction est malade, bien, il reste chez eux, point final!», a-t-il ajouté.

139 cas confirmés

La province comptait vendredi 139 cas confirmés de COVID-19 soit 18 de plus que la veille. Une dame âgée en est décédée et une autre personne en a guéri.

Dix personnes sont hospitalisées. 2400 personnes attendent toujours le résultat d’un test alors 7700 autres individus ont reçu un résultat négatif.

Pas moins de 4000 lits ont été libérés dans les hôpitaux pour recevoir des patients atteints de la COVID-19.