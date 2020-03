Fins de chapitres pour Sarah-Maude Beauchesne

Sarah-Maude Beauchesne célébrera ses 30 ans le 26 mars et le franchissement de cette étape importante se reflète dans ses projets. L’auteure s’apprête en effet à boucler deux boucles importantes en 2020: elle apposera le point final à son blogue «Les Fourchettes» et offrira aux adeptes de L’Académie une troisième et dernière saison de sa première série télévisée.

Les Québécois étant nombreux à se rabattre sur leur petit écran en cette période de confinement causée par la pandémie de COVID-19, Club illico a décidé de devancer d’une semaine la mise en ligne du troisième et ultime chapitre de L’Académie.

Grande sœur

Le dénouement de la fiction jeunesse et des péripéties d’Agathe (Léa Roy), Marie (Juliette Gosselin), Wendy (Sabrina Bégin Tejeda), Scarlett (Marianne Fortier), Clément (Antoine Desrochers), Théo (Rémi Goulet) et les autres sera ainsi dévoilé le 2 avril au lieu du 9, comme il était initialement prévu.

PHOTO COURTOISIE, ICI Tou.tv

«La troisième saison, c’est vraiment les derniers milles du secondaire 5 de cette "gang"-là, résume Sarah-Maude Beauchesne en entrevue. Ce sont les derniers mois avant le bal des finissants, avant la liberté totale qu’on attend tous au secondaire! C’est une saison plus mature, plus dense, où je me suis vraiment permis de passer des messages et de traiter de thématiques chères à mon cœur, dont j’aurais voulu qu’on me parle quand j’étais adolescente. J’ai mis le paquet là-dessus, et je crois que c’est une saison à l’image des préoccupations des ados d’aujourd’hui quant au futur, aux injustices, aux inégalités, au bonheur et à l’amour-propre. Cette saison me rend très fière.»

«Les ados ont besoin de grands frères et de grandes sœurs pour les inspirer et les faire rêver, pour ne pas se sentir seuls, et moi, ça sera toujours un peu mon cheval de bataille, de leur offrir des refuges où ils peuvent être eux-mêmes et apprendre à leur rythme. Si j’ai pu aider un(e) ado à mieux se comprendre avec un mot, une phrase, un personnage ou une scène de L’Académie, c’est mon plus grand bonheur!» ajoute la créatrice.

Les téléspectateur(trice)s qui n’ont pas encore eu la chance de s’immerger dans le mignon univers de L’Académie peuvent dès maintenant en rattraper les deux premières années sur Club illico. Qui plus est, un deuxième livre de L’Académie, L’été d’après, arrivera sur les tablettes le 22 avril et racontera les mois suivant la fin des études du trio de jeunes héroïnes. Le premier bouquin dérivé de l’émission, L’été d’avant, était paru à l’automne 2018.

Audacieuse «Fourchette»

Autre page importante qui se tourne pour Sarah-Maude Beauchesne: après 10 ans à écrire régulièrement son blogue «Les Fourchettes», la jeune femme cessera définitivement d’alimenter son journal virtuel dans quelques semaines et marquera le coup de façon spéciale.

Mais cette fin ne symbolise pas pour autant la mort du petit monde féministe des «Fourchettes», puisque les écrits de Sarah-Maude ont trouvé un autre chemin sur ICI Tou.tv (volet gratuit). Depuis le 11 mars, on peut donc dévorer la deuxième saison de la web-série Fourchette. Toujours à cheval entre l’authentique réalité de Beauchesne et son entourage et ses fantasmes d’écrivaine, l’intrigue nous plonge cette fois dans une histoire d’infidélité. Sarah (incarnée par Sarah-Maude elle-même) s’amourache d’un homme marié, Noah (Jean-Moïse Martin), au grand désespoir de sa meilleure amie (Magalie Lépine-Blondeau), qui la semoncera vertement.

«Ce sont toujours des préoccupations personnelles qui sont au centre des "Fourchettes", note Sarah-Maude. Ensuite, j’extrapole, je beurre plus épais et je romance, mais ça part toujours de moi. Même si je me suis rendu compte qu’en bout de ligne, ça parle de tout le monde, même si c’est hyper personnel. J’assume tout ce que j’écris, et j’assume le fait que j’ai très peu de pudeur.»

«J’avais envie de parler de loyauté, de mes valeurs féministes ébranlées par un amour qui n’est pas tout à fait unanime. Je voulais parler du personnage qu’on imagine souvent "démoniaque" de la maîtresse, mais qui est souvent beaucoup plus nuancé, et du personnage de l’homme qui trompe sa femme, tellement toujours un antagoniste, un "pas fin". Avec "Fourchette", je voulais montrer des gens qui tombent en amour, mais qui ne choisissent pas d’être en amour...», complète Sarah-Maude Beauchesne à propos de ces huit nouveaux épisodes de 10 minutes, réalisés par Catherine Therrien.

Très entichée de ce projet, Sarah-Maude Beauchesne n’exclut pas une éventuelle troisième saison de la web-série Fourchette, même si elle ne peut rien avancer concrètement pour l’instant.