Le barbecue c’est plus qu’un show de boucane!, un livre de recette signé Marie-Christine LeBlanc, inspiré de la créativité des trois Boucanteurs!

Notre animatrice, Marie-Christine LeBlanc, s’est laissé inspirer par la passion qu’elle partage avec les trois copropriétaires du Boucan, boucherie et traiteur de la région de Québec, et nous offre Le barbecue c’est plus qu’un show de boucane!

Un magnifique livre qui rassemble les secrets des plats rassembleurs et débordant de créativité concoctés par les Boucanteurs.

Lors de son passage à Salut Bonjour Weekend, Marie-Christine a raconté à Ève-Marie Lortie de quelle façon ce beau projet a commencé. « Je vois la créativité et la passion des gars [les Boucanteurs, dont l’un est son amoureux] depuis plusieurs années. Je leur ai proposé d’écrire un livre, a-t-elle raconté. Au début, on voulait faire un livre sur l’histoire du barbecue, sur la culture. Finalement, on s’est dit quoi de mieux que nos recettes et notre passion pour en parler. On fait du barbecue douze mois par année. »

À ses côtés, Guillaume Couture, Boucanteur, a parlé des tendances et des nouvelles façons de profiter des joies du barbecue : « Il y a la passion des gens, on voit que les gens n’hésitent pas à fumer de la viande pendant 6 à 8 heures. On travaille des pièces qu’on travaillait moins, comme les côtes de flanc, plus grosses que les baby ribs. »

Du steak tomahawk à la tarte au sucre au bacon en passant par une déclinaison de recettes de briskets, de côtes levées, de fruits de mer, de sauces, de marinades... Vous y trouverez littéralement la recette du bonheur à l’approche d’un été où vous aurez sans doute à cuisiner davantage et à vous amuser dans la cour. Publié par les éditions La Semaine. Disponible dans toutes les librairies ainsi qu’en version électronique.