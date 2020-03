Mayans M.C. en français

La chaine Max diffuse depuis lundi la première saison de Mayans M.C., qui est une suite de la populaire série Sons of Anarchy.

Diffusé depuis l’automne 2018 sur les ondes de la chaine américaine spécialisée FX, Mayans M.C. se déroule trois ans après la septième et dernière saison de la série mère qui plongeait dans la vie d’un club de motards criminalisé.

Le Journal de Québec

Mayans M.C. se déroule dans une ville fictive de Santo Padre, en Californie, et qui est situé à la frontière du Mexique.

La série suit le parcours d’Ezekiel « EZ » Reyes, un ex-prisonnier qui est prospect du club de motards et qui cherche à faire sa place au sein de cette organisation. Les Mayans, qui sont les rivaux du club de motards Sons of Anarchy, travaillent avec le cartel Galindo et ont aussi leur propre agenda.

Quelques personnages de la série Sons of Anarchy font des apparitions à travers les dix épisodes de la première saison de Mayans M.C.

On peut voir des présences du procureur adjoint Lincoln Potter, de Happy et de Marcus « El Padrino » dans la première saison de Mayans M.C. Deux saisons ont été diffusées sur la chaine FZ et une troisième a été confirmée.

Il est possible de visionner le premier épisode de la saison un sur le site Noovo.ca. La série est présentée le lundi soir à 20h sur les ondes de Max.