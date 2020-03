NFL: Todd Gurley se trouve déjà un nouvel emploi

Le porteur de ballon Todd Gurley n'a pas hésité longtemps avant de choisir sa nouvelle destination dans la NFL.

Moins de 24h après avoir été libéré par les Rams de Los Angeles, il a paraphé une entente d'un an avec les Flacons d'Atlanta.

C'est que le réseau ESPN rapportait, vendredi matin. Les détails financiers de ce contrat n'ont cependant toujours pas fait surface.

Les Rams avaient décidé de libérer Gurley en raison de son imposant contrat qui lui rapportait 17,25 millions $ en moyenne par saison. Le choix de première ronde (10e au total) en 2015 a connu un début de carrière faste, lui qui a notamment été sélectionné trois fois pour participer au Pro Bowl, mais ses statistiques offensives ont décliné en 2019. En effet, Gurley a amassé 857 verges et 12 touchés par la course la saison dernière. À titre comparatif, il avait obtenu 1251 verges et 17 touchés lors de la campagne précédente.

À Atlanta, Gurley remplacera Devonta Freeman, qui avait été libéré par la formation de la Géorgie en début de semaine.