NFL: Tom Brady déménage officiellement à Tampa Bay

Le quart-arrière Tom Brady a officialisé son entente avec les Buccaneers de Tampa Bay, vendredi matin.

• À lire aussi: Qui succédera à Tom Brady?

Le détenteur de six bagues du Super Bowl a publié une photo de lui signant son nouveau contrat sur son compte Facebook.

«S'il y a une chose que j'ai apprise sur le football, c'est que personne ne se soucie de ce que tu as fait l'année dernière ou l'année avant ça, a écrit Brady dans sa publication. Tu gagnes la confiance et le respect de ceux qui t'entourent grâce à ton engagement quotidien.»

«J'amorce un nouveau chapitre dans ma carrière et je remercie les Buccaneers de me donner l'opportunité de faire ce que j'aime, a-t-il poursuivi. J'ai hâte de rencontrer tous mes nouveaux coéquipiers et entraîneurs. Je veux leur prouver qu'ils peuvent croire en moi».

La formation floridienne a également officialisé le tout en effectuant plusieurs publications sur son compte Twitter.

Les détails de l'entente entre Brady et les «Buccs» n'ont cependant toujours pas été annoncés. Mardi dernier, le réseau NFL Network indiquait que le quart-arrière de 42 ans avait obtenu un salaire avoisinant les 30 millions $ par saison.

Un peu plus tôt cette semaine, Brady, qui détient plusieurs records de la NFL, a décidé de mettre un terme à une association de 20 saisons avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il a ainsi profité de son autonomie complète pour la première fois de sa carrière.