Parler de la COVID-19 avec les enfants

Quoi dire, quoi ne pas dire, comment amoindrir la peur et l’anxiété des enfants au sujet de la pandémie?

Andrée Martin s’est entretenue avec Marie-Ève Bouchard, neurologue. Cette dernière a expliqué qu’il est important d’écouter nos enfants pour bien comprendre leurs perceptions avant de les rassurer.

Également, elle a parlé des pièges à éviter, dont la tendance à normaliser la situation à l’extrême en cherchant à rassurer à outrance. Les discussions entre adultes sont aussi à surveiller parce qu’elles peuvent alimenter des inquiétudes qui n’ont pas lieu d’être.

Point intéressant, madame Bouchard a aussi soulevé le fait que cette période difficile est une bonne occasion de leur faire développer de belles aptitudes. « On ne sait pas ce qui va arriver, a-t-elle rappelé. On peut enseigner aux enfants qu’il faut y aller au jour le jour. Également, c’est peut-être un temps où on peut leur apprendre quelque chose qui ne s’apprend pas dans les livres : l’esprit de communauté, la bienveillance, fait qu’eux-mêmes, par leurs petits gestes, en préservant leur santé, ils peuvent faire quelque chose de grand pour d’autres personnes pour éviter que les gens soient malades. »

