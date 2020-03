Potentiellement atteinte de la COVID-19, une personne se promenait librement à Québec

La police de Québec a confirmé dans les dernières minutes qu’elle était intervenue avec un mandat d’ordonnance de la Direction de la santé publique pour une personne potentiellement contagieuse qui refusait de se plier aux directives.

Cette intervention hors norme a été nécessaire dans le secteur de Limoilou vers 14h. On ignore le sexe et l’âge de la personne, mais on croit qu’elle serait atteinte du coronavirus. Les lieux précis qu’elle aurait fréquentés sont inconnus pour l’instant.

Un mandat d’ordonnance de la Direction de la santé publique est très rare. «Je confirme que c’est exceptionnel», a simplement mentionné Sandra Dion, porte-parole du SPVQ.

La personne en question n'aurait pas respecté les règles d’isolement obligatoire en se promenant librement en ville.

Une autre personne se trouvait avec elle au moment de son arrestation.

Plus de détails à venir...