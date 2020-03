St-Hubert: livraison et service au volant ouverts

Pour encourager la distance sociale et limiter les risques pour les communautés et les employés, tout en continuant de servir les foyers du Québec, les restaurants St-Hubert ont décidé de fermer leurs salles à manger et leurs restaurants, mais offrent toujours, pour le moment, le service de livraison et le service au volant.

« Tout comme vous, nous faisons de notre mieux pour prendre les meilleures décisions en protégeant nos employés, ainsi que vous, nos chers clients. » Ils joignent leur voix à celle des autorités publiques en incitant les gens à #RestezChezVous.

Photo courtoisie

► Pour commander : st-hubert.com