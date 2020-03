Une 2e saison toujours prévue

À peine sortie du tourbillon provoqué par l’arrêt des tournages de La Faille la semaine dernière, la productrice Dominique Veillet affirme que la nouvelle enquête de la série policière devrait être livrée comme prévu à l’hiver 2021.

« Les scènes qu’on n’a pas réussi à faire cet hiver, on va les faire l’hiver prochain, confie la productrice chez Pixcom. J’ai déjà booké avec le Château Frontenac pour tourner du 3 au 20 janvier 2021. C’est encore possible qu’on respecte notre diffusion à l’hiver 2021. »

Le tournage de la deuxième saison a été interrompu mardi, à Québec, en raison de la COVID-19. L’équipe d’une soixantaine de personnes avait bouclé six jours de tournage extérieurs sur les cinquante nécessaires pour mettre en boîte cette intrigue qui se déroule au Château Frontenac.

Le calendrier de tournage avait été conçu de manière à capter toutes les scènes extérieures en premier. La production de La Faille tenait mordicus au tournage hivernal, signature de la première saison, qui a battu des records d’écoute sur Club illico cet automne.

Le scénario idéal

La majorité des scènes intérieures de La Faille doivent être tournées cet été à Montréal, outre quelques-unes qui seront tournées à l’intérieur du Château Frontenac. « Je veux tricher le moins possible avec le Château, explique la productrice. Un cachet aussi exceptionnel, ça ne se remplace pas si facilement. »

« Je vais ensuite monter la série au complet avec ce que j’ai, et je vais laisser des trous au montage pour ajouter les éléments qui manquent, ajoute-t-elle. À la fin janvier, début février prochain, on devrait être capable de livrer la série. »

Dominique Veillet reste toutefois prudente sur la suite des choses. Il s’agit d’un scénario idéal, mais rien n’est coulé dans le béton. « De quoi seront fait les prochains mois ? C’est beaucoup de points d’interrogation », dit-elle.

Filmer le château autrement

L’histoire se passera entièrement à Québec. Céline Trudeau (Isabel Richer) ira enquêter sur la mort d’un ex-ingénieur responsable de l’effondrement d’un viaduc ayant fait plusieurs victimes. L’intrigue deviendra plus complexe lorsque le père de Sophie (Maripier Morin) sera considéré comme suspect.

La productrice cherchait un endroit aussi mythique que le fameux mur de Fermont, où se déroulait la première saison.

« C’était un lieu très singulier, et d’accoter cet endroit pour le côté mythique d’une série policière, ce n’était pas évident à trouver, souligne-t-elle. Ce qu’on aimait beaucoup de Fermont, c’était son côté cloîtré et lointain. »

Son choix s’est arrêté sur le Château Frontenac et Québec, « la seule ville au monde fortifiée de cette façon-là ».

Elle a demandé au réalisateur Patrice Sauvé de s’inspirer des univers de Harry Potter et de Tim Burton. « Il faut voir le Château comme on ne l’a jamais vu, et sortir de la carte postale qu’on connaît tous. On est tellement fiers des images qu’on a présentement. »

Choisir Québec était aussi un choix du cœur. La productrice, l’auteur et le directeur photo sont tous originaires de la capitale. « J’ai passé mon adolescence avec mes copines à me promener dans le sous-sol du château et on se faisait plein de scénarios, se remémore Dominique Veillet. Ce grand Château a toujours été un grand fantasme. »

Des tournages auront lieu également aux tours Martello et au traversier de Lévis.

À surveiller samedi

En direct de l’univers

Comme la plupart des variétés enregistrées devant public, En direct de l’univers a écourté sa saison. Pour combler cette case horaire, Radio-Canada rediffuse l’émission consacrée à Jay Du Temple. Pourquoi regarder une reprise ? Parce qu’elle met en vedette Alexandra Stréliski, Loud, Safia Nolin, Marie-Ève Janvier, Kevin Parent, Patrick Norman, Andréanne A. Malette et Pascale Picard, en plus d’un joli groupe d’humoristes incluant Arnaud Soly et Katherine Levac.

ICI Télé/19 h

Cette année-là

Marc Labrèche et ses collaborateurs, Émilie Perreault, Fred Savard et Simon Boulerice, revisitent l’année 2005 avec Martin Matte. Il sera notamment question des films La neuvaine et Horloge biologique. En prime, Mélissa Bédard reprend l’un des plus gros succès de l’été 2005, Hawaïenne, la chanson avec laquelle nous avons découvert Les Trois Accords.

Télé-Québec/20 h

Belle et Bum

Photo courtoisie

Tout n’est pas stoppé en culture. Louis-Jean Cormier vient d’ailleurs de faire paraître un nouvel album. L’auteur-compositeur-interprète en offrira quelques extraits pour clôturer la saison de Belle et Bum, animée par Mélissa Lavergne et Normand Brathwaite. Également au programme : la Canadienne Basia Bulat, Klô Pelgag, le violoniste Alexandre Da Costa, et Debbie Lynch-White et Marina Orsini partagent un piano à gogo émouvant.