Une fugueuse de 17 ans recherchée à Saguenay

La police de Saguenay est à la recherche de Rebecka Dubé, 17 ans. La jeune femme est en fugue depuis mercredi.

Rebecka mesure 1,66 m (5 pi 4 po). Elle a les yeux bleus et des cheveux roux et mauves, coupés au carré. Elle pourrait se trouver à Saguenay, à Roberval ou dans le secteur de Lac-Bouchette. Au moment de sa disparition, elle portait un chandail à motifs léopard, un jeans bleu pâle troué et un manteau noir orné de fourrure brune sur le capuchon. Elle pourrait porter un sac à dos mauve avec des étoiles.

Toute personne qui détiendrait des informations sur ses allées et venues est priée de communiquer avec la police de Saguenay au 418 699-6000.