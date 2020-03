Université du Québec: Des milliers d’étudiants toujours en attente

Des milliers d’étudiants des dix établissements du réseau de l’Université du Québec sont toujours en attente concernant la suite de la session et les décisions à venir ne feront pas l’unanimité.

Chaque endroit possède sa propre direction et les décisions ne seront pas uniformes à travers la province.

À Rimouski (UQAR), par exemple, des détails supplémentaires ont été dévoilés vendredi face à cette situation sans précédent.

Pour certains cours, les activités d'enseignement du trimestre d'hiver 2020 ne reprendront pas.

Selon l’UQAR, plusieurs étudiants et professeurs ne sont plus dans des conditions favorables pour répondre à l’ensemble des exigences.

Pas d’échec

Si des évaluations ont eu lieu et que l’étudiant a atteint les exigences pour la période se terminant le 14 mars 2020, la notation « S » sera utilisée. Cette notation signifie que l’on a satisfait aux exigences du cours.

Sinon, l’étudiant sera considéré comme ayant abandonné le cours sans remboursement et sans mention d’échec.

Dans le cas d’un cours pour lequel aucune évaluation n’a été réalisée à ce jour, des modalités d’évaluation doivent être convenues. Au terme de l’évaluation convenue, les étudiants se verront attribuer la notation « S » s’ils ont satisfait aux exigences.

Les stages qui ne sont pas soumis aux exigences d’un ministère, d’un organisme ou d’un ordre professionnel seront considérés comme terminés au 14 mars 2020 et évalués comme tous les autres cours.

« Ce qui me fâche, c'est l'iniquité flagrante d'une institution à l'autre. On paie tous les mêmes droits de scolarité, mais on n'est pas traité de la même manière d'une université à l'autre », a confié un étudiant universitaire de Québec.

À Trois-Rivières, les activités d’enseignement « à distance » reprendront à compter du 30 mars 2020.

Cette date est retenue par souci d’équité, et pour permettre à chaque professeur et étudiant de s’organiser pour la reprise. La date de fin de session est repoussée au 12 mai 2020.

En réflexion

Ailleurs, en Outaouais, le travail se poursuivra toute la fin de semaine afin de pouvoir présenter le plan aux membres de la communauté universitaire.

À l’INRS, une entente a été conclue afin d’effectuer un virage vers la poursuite des cours en ligne, dans la mesure du possible.

Pour certains cégeps, il est probable d’envisager une reprise de session à la fin mars.

Plusieurs questions demeurent toutefois sans réponses. En 2020, les étudiants ont-ils tous des ordinateurs adéquats et un bon fournisseur de service internet ? Le défi est de taille partout.