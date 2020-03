MC BREARTY, Russell



Est décédé à la Maison de soins palliatifs du Saguenay, le 15 mars 2020, à l'âge de 85 ans, M. Russell Mc Brearty, époux en 1res noces de feu Mme Jeanne-Mance Pilote et en 2es noces de Mme Claire Larouche, demeurant à Chicoutimi. La famille accueillera les parents et amis à laPour démontrer votre soutien à la famille de M. Mc Brearty et partager un souvenir, rendez-vous sur le site www.graveletfilschicoutimi.com