DUFRESNE, Jean-Guy



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 16 mars 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé M. Jean-Guy Dufresne. Il était le fils de feu M. Harris Dufresne et feu Mme Anna Fournier. Il demeurait à Beauport et était natif de Rivière-au-Renard. Selon ses volontés, il n'y aura pas de commémoration. Il laisse dans le deuil ses enfants: Johanne (Claude Rousseau) et Carl (Nathalie Therrien); ses petits-enfants adorés: Mégane et Matthew Dufresne; ses sœurs:Mariette (feu Louis Dupré) et Line (Claude Pelletier); ses deux neveux: Patrick et Alain. Il laisse également dans le deuil ses cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial à toute l'équipe de neurologie de l'hôpital l'Enfant-Jésus ainsi qu'au personnel infirmier et aux préposés aux bénéficiaires, unité P3000, pour les bons services et leur soutien. Dons suggérés : Fondation du CHU de Québec : https://fondationduchudequebec.org/