LECLERC, Paul-Eugène



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 mars 2020, à l'âge de 93 ans est décédé monsieur Paul-Eugène Leclerc. Fils de feu dame Émilie Fortin et de feu monsieur J. Émile Leclerc, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le frère et le beau-frère de: feu Frère Henri (Mariste), feu Père Jean (Jésuite), feu Madeleine (feu Hector Després), feu Sœur Cécile (Fille de Jésus), feu Berthe, feu Jeanne-d'Arc, feu Père Guy (Mariste), feu Marcellin (feu Laurette Chamard). Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces: Marie (Gary Shearing), Jacques (Michèle Lévesque), Jean, Marthe (Danielle Gervais), Pierre (Micheline Lampron), Lucie (Mario Chouinard) et Thérèse Leclerc (Stéphane Chouinard); Jacinthe (Maurice Ouellet) et Robert Després (Johanne Aubin); ainsi qu'autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés à l'ensemble des membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur accompagnement et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour le fonds du Musée de la Mémoire Vivante, 710, avenue de Gaspé Ouest, Saint-Jean-Port-Joli (Québec), G0R 3G0 ou à la Fondation des Archives de la Côte-du-Sud, 100, 4e avenue, La Pocatière (Québec), G0R 1Z0. Des formulaires seront disponibles auprès de ces organismes ou de la maison funéraire.La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire