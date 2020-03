PERRAULT, Lucette



Au CHU - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 11 mars 2020, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Lucette Perrault, épouse de monsieur Roger Lortie, fille de feu madame Mariette Girardeau et de feu monsieur Antonio Perrault. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Alain, Richard (Line Roberge), Daniel, Martin (Danièle Girard); ses petits- enfants: Anne-Sophie, Eric, Pascal et Alex, Michäel et Marie-Michèle, Yann, Vincent et Benjamin; ses frère: feu Claude, feu Roger (Hermance Rousseau), Michel, Jacques (Lise Blackburn); ses beaux- frères, belles-sœurs de la famille Lortie: Monique (feu Guy Gosselin), feu Jean-Paul (Roberte Gosselin) Lucille, Mathilde (feu Jean-Yves Caron); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines plus particulièrement Lise Charboneau-Girardeau et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec (1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec) Site web : www.societealzheimerdequebec.com.