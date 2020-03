COVID-19: la SAQ ferme ses succursales les dimanches

Les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) seront dorénavant fermées les dimanches, a fait savoir la société d’État, samedi.

Évoquant l’achalandage élevé en magasin, ainsi que le niveau de fatigue et de préoccupation de ses travailleurs en raison de la pandémie de la COVID-19, la SAQ a décidé de fermer pour une durée indéterminée ses succursales, chaque dimanche, et de les rouvrir dès le lundi, à 12 h.

Les succursales seront donc fermées ce dimanche.

La direction de la société d’État fait aussi état d’un nombre élevé d’employés qui sont isolés à la maison, ainsi que de la fermeture des écoles et des garderies.

«La matinée du lundi sera consacrée à l’assainissement des magasins et à regarnir les tablettes pour permettre à ses équipes d’être prêtes à accueillir à nouveau les clients», a expliqué la SAQ, par communiqué samedi.

«Nos équipes extraordinaires travaillent très fort depuis plusieurs jours dans un contexte difficile et exigeant et je les en remercie de tout cœur», a dit la présidente et chef de la direction de la SAQ, Catherine Dagenais.

«Il est temps pour eux de se reposer et d’être auprès de leur famille, a-t-elle ajouté. La demande des derniers jours sur nos opérations nous démontre l’importance de la SAQ dans le quotidien de notre clientèle, particulièrement dans le contexte actuel. Nos employés sont essentiels à la continuité des opérations et leur santé est notre première préoccupation.»