COVID-19: Voici le petit guide de la livraison au Québec

La pandémie de coronavirus vous oblige à avoir recours à la livraison? Voici un petit guide pratique pour vous y retrouver.

ÉPICERIES

Metro : Les frais de livraison et de préparation varient entre 8 et 12 $. Montant minimal d’achat de 50 $. Vendredi, le délai était jusqu’à sept jours dans certaines succursales.

Maxi et Provigo : Pas de livraison à domicile, mais il est possible d’aller cueillir sa commande. Un commis apportera votre marchandise à votre voiture. Montant minimal d’achat de 30 $. Vendredi, le délai était jusqu’à sept jours dans certaines succursales Maxi et deux jours dans certains Provigo.

IGA : Les frais de livraison et d’assemblage varient selon les succursales. Montant minimal de 50 $. La livraison est gratuite pour les 70 ans et plus. Vous pouvez sélectionner l’heure et la date voulues pour la livraison. Vendredi, le délai atteignait au moins deux jours dans certaines succursales. Il a fallu attendre trois heures pour avoir accès au site.

Super C : Le service d’épicerie en ligne n’est pas offert.

SAQ

La livraison à domicile a été suspendue. Des frais de 12 $ sont exigés pour acheminer vos produits à un bureau de poste près de chez vous. Le 12 $ est remis aux Banques alimentaires du Québec.

PHARMACIES

Jean Coutu : Livraison gratuite sur toutes commandes de 35 $ et plus. Des délais de trois à quatre jours s’appliquent. Pour une commande de moins de 35 $, des frais de 8,95 $ s’appliquent. Des délais de deux jours ouvrables s’appliquent si on sélectionne la livraison express (14,95 $). Livraison offerte pour les prescriptions.

Pharmaprix : Livraison gratuite sur les produits de beauté sur toutes commandes de 50 $ et plus. En dessous de ce montant, des frais de 8 $ s’appliquent. Des délais de deux à cinq jours ouvrables s’appliquent. Livraison offerte pour les prescriptions.

Uniprix, Familiprix et Brunet : Livraison offerte pour les prescriptions.

MAGASIN DE DÉTAIL

Costco : Livraison gratuite sur les commandes de 75 $ et plus. Aucun achat minimum requis, mais des frais de 3 $ par article s’appliquent pour les commandes de moins de 75 $. Le délai de livraison est de deux jours ouvrables.

Canadian Tire : Des frais de livraison de 4,99 $ et plus s’appliquent. Des délais d’un à deux jours ouvrables s’appliquent.

Walmart : Livraison offerte au coût de 9,97 $ sur les produits d’épicerie. Un minimum de 50 $ d’achat est requis. Livraison gratuite sur les autres articles. Un minimum de 50 $ d’achat est requis. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour les produits lourds ou surdimensionnés.

QUINCAILLERIES

RONA, Réno-Dépôt et Home-Depot : La livraison par colis est gratuite chez RONA et Réno-Dépôt sans achat minimum requis. La livraison par colis gratuite avec tout achat de 49 $ et plus en deux jours ouvrables chez Home-Depot. Ce service s’applique uniquement aux plus petits items. Livraison par camion pour les autres articles. Des frais de 75 $ s’appliquent chez RONA et Réno-Dépôt. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour la marchandise de plus de 75 lb ou surdimensionnée chez Home-Depot.

CANAC et Home Hardware : Ramassage gratuit en magasin. Chez CANAC, certains produits livrés par le fournisseur peuvent être expédiés à domicile. L’entreprise encourage le magasinage en ligne et a augmenté son nombre de téléphonistes pour préparer les commandes. S’appliquent aux commandes en ligne. Des délais et des prix peuvent varier pour certains commerces.

