RODGRIGUE, Clément



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 19 mars 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Clément Rodrigue, époux de madame Hélène Falardeau. Il demeurait à Québec (arr. Beauport).L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame, Rue Wilbrod-Robert. Monsieur Rodrigue laisse dans le deuil son épouse Hélène Falardeau; ses enfants: Mélanie et Sébastien (Nadia-Mélanie Jobin); ses petits-enfants: Charles-Edouard Leblanc, William et Samuel Bouchard; ses frères et sœurs: Louisette, Benoit (France Dubeau), Réjean (Marielle Dubé), Gaétan (France Dubé) et Denis; ses tantes: Lise Larochelle (feu Raymond Rodrigue) et Huguette Caron (feu Gaudias Falardeau); les membres de la famille Falardeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du Centre d'Hébergement d'Assise pour leur dévouement et les bons soins prodigués.