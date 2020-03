Des panneaux de plexiglas à la caisse de l’épicerie

Certaines épiceries ont pris les grands moyens pour améliorer la protection de leurs employés durant la pandémie de COVID-19.

Si vous vous rendez faire vos emplettes dans des supermarchés de la région de Montréal au cours des prochains jours, vous pourriez remarquer l’ajout de panneaux de plexiglas aux caisses.

C’est le cas du IGA Marché Barcelo, dans l’arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie.

«Ce n’est pas parfait, on cherche encore des façons de protéger [nos employés] et de les mettre en confiance. Ce sont nos petits soldats, ils sont là tous les jours pour vous servir», indique la propriétaire, Christine Barcelo.

Cette mesure pourrait être répliquée dans les 295 épiceries IGA de la province.

Au marché Jean-Talon, à Montréal, l’enjeu est double : on veut protéger à la fois les clients et les employés. Une station de lavabos pour le nettoyage des mains y a été installée pour la clientèle et les employés.

«On demeure ouvert et on va demeurer ouvert. On est un service essentiel pour la population. Notre but, c’est de mettre tout en œuvre pour nourrir Montréal et permettre à nos commerçants de demeurer en affaires», indique le directeur général des Marchés Publics de Montréal, Nicolas Fabien-Ouellet.

Mais, commerçants et Québécois devront s’adapter au cours des prochaines semaines puisque leurs habitudes seront amenées à être bouleversées. Déjà, au marché Jean-Talon, des clients doivent faire la file à l’extérieur pour limiter le nombre de personnes à l’intérieur au même moment.