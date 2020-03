Écoles fermées : la mère d’un enfant décédé appelle à la vigilance

Une mère dont le garçon de six ans est mort noyé lance un appel à la vigilance pendant que les enfants ne sont pas à l’école à cause de la crise de la COVID-19.

Le drame est à crever le cœur. Ryan Rousseau, six ans, est décédé après avoir chuté dans un cours d’eau lundi dernier, à Saint-Colomban, pendant qu’il se faisait garder.

La mère de l’enfant, Valérie Stevens, souhaite maintenant sensibiliser la population.

Elle affirme qu’il est la première victime collatérale de la COVID-19, car le petit aurait normalement été en sécurité à l’école si ce n’était pas de la pandémie.

La maman souligne qu’il faut faire encore plus attention aux enfants depuis que les écoles sont fermées.

« Nous allons tous tenter de se serrer les coudes le plus possible et je parle de confier nos enfants, à nos amis, notre famille, pour que nous puissions aller travailler, car notre quotidien continue et se doit de continuer », explique-t-elle dans la lettre signée des deux parents de l’enfant.

Dire non

La mère de famille rappelle qu’il ne faut pas avoir peur de refuser de garder un enfant, car il faut toujours les avoir à l’œil et à proximité. Elle ajoute qu’ils sont sans malice, mais qu’on ne peut pas se fier à leur jugement.

« Nous ne voulons pas montrer personne du doigt, porter aucune critique, ce message est simplement pour sensibiliser ceux à qui nous allons confier nos enfants, pour ne pas revoir des incidents comme celui-ci se produire au cours de ses mesures restrictives dû aux fermetures d’écoles », est-il inscrit.

« La famille remercie sincèrement tous les intervenants : La police de Mirabel, les pompiers, les techniciens paramédicaux et le service d’urgence de l’Hôpital de Saint-Jérôme qui ont déployé des efforts désespérés pour sauver la vie de Ryan », est-il écrit dans l’avis de décès.

Des proches de la famille ont par ailleurs lancé une campagne de sociofinancement pour permettre une pause aux deux parents et au petit frère de la victime. Ils ont amassé près de 12 000$ en quelques jours.

Les parents de l’enfant n’ont pas souhaité émettre d’autres commentaires.