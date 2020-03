Guide pour occuper les élèves en congé

Avec un scénario de fermeture d’écoles envisagée jusqu’en mai par le gouvernement Legault, plusieurs parents sont à la recherche d’activités éducatives à faire à la maison. Les ressources disponibles sont nombreuses, mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Voici un petit guide pour y voir plus clair.

Un incontournable

AlloProf : Pour ceux qui ne connaissent pas déjà : exercices, jeux en ligne, bibliothèque virtuelle, applications et beaucoup plus. Des enseignants sont aussi disponibles pour répondre aux questions des élèves par téléphone, en ligne et par texto. Seul bémol : le site n’est pas toujours accessible, probablement en raison de l’augmentation de fréquentation des derniers jours.

www.alloprof.qc.ca

Sciences

Les Débrouillards : Leur site renferme une foule de suggestions d’expériences à faire à la maison, souvent accompagnées de capsules vidéo.

www.lesdebrouillards.com/categorie/experiences/

Mathématiques

NetMath : plate-forme qui offre plus de 10 000 activités pour la plupart des niveaux primaire et secondaire. Plusieurs exercices à réaliser de façon autonome. Gratuit pour les familles jusqu’au 1er juillet avec inscription.

www.netmath.ca/

ÉtudeSecours : ateliers en ligne gratuits. Cette entreprise de tutorat a décidé d’offrir gratuitement des ateliers en ligne notamment en mathématiques, pour cibler des notions-clés. Pour la semaine à venir, des ateliers sont prévus pour les élèves de troisième et quatrième secondaire chaque jour. Inscription requise.

www.etudesecours.com

Lecture

PretNumerique.ca : plateforme en ligne qui permet aux bibliothèques participantes de prêter des livres numériques. L’application fonctionne avec le numéro d’usager de votre bibliothèque municipale.

www.pretnumerique.ca/

Bibliothèque et Archives nationales du Québec : une cinquantaine de livres jeunesse sont disponibles en version numérique.

https://jeunes.banq.qc.ca/pj/

Grimoire, le jeu : Plusieurs livres à lire accompagnés de questions de lecture. Les bonnes réponses permettent d’accumuler des pièces d’or, qui servent à nourrir des monstres.

www.alloprof.qc.ca/Pages/Jeux/Grimoire.aspx

Écriture

Vocabulaire : L’application d’AlloProf offre aux élèves d’apprendre leurs mots de vocabulaire de façon autonome, en permettant de créer leur propre liste de mots.

www.alloprof.qc.ca/Pages/applications.aspx

J’accorde : L’application permet aux élèves de réaliser des exercices interactifs d’accord de participes passés, de conjugaison, d’homophones, etc. et de suivre leur progression. À essayer gratuitement en ligne.

Jaccorde.com

Une histoire à poursuivre : Le site d’AlloProf propose aux élèves du primaire de contribuer à une histoire qui s’intitule L’invraisemblable enquête. Les enfants sont invités à soumettre leurs idées pour la suite de la première partie, disponible en ligne. Au fil des jours, l’histoire sera bonifiée selon les suggestions reçues.

https://blogue.alloprof.qc.ca/

Anglais

Duolingo : Cette application permet d’apprendre l’anglais (ou une autre langue seconde). Différents niveaux d’apprentissage sont disponibles avec une foule d’exercices interactifs à réaliser chaque jour selon des objectifs fixés par l’élève.

https://fr.duolingo.com/

Éducation physique

Des cubes d’énergie à partir de la maison : À partir de lundi, les enfants peuvent accumuler les fameux cubes d’énergie en direct, à partir de la maison. Rendez-vous sur la page Facebook du Grand Défi Pierre Lavoie. Cette nouvelle série vidéo sera animée par l’humoriste Philippe Laprise. Aussi disponible sur le site web de Force 4, d’autres séries et capsules vidéo pour faire bouger les jeunes dans leur salon.

www.facebook.com/LeGDPL

www.force4.tv/

D’autres suggestions

Heure du conte virtuelle : Chaque jour, entre 10 h 30 et 11 h sur la plate-forme Zoom, une bibliothécaire raconte une histoire aux enfants en ligne.

https://jeunes.banq.qc.ca/pj/

Apprendre à coder dans son salon : Atelier virtuel de La Hutte en direct sur la plate-forme Zoom pour apprendre aux enfants de 13 ans et moins à coder à l’aide de différents logiciels. En semaine, chaque jour, à 14 h 30.

https://jeunes.banq.qc.ca/pj/

Faire la cuisine en famille : Pour ceux qui ont le temps, cuisiner avec son enfant peut être une bonne façon de pratiquer la lecture et même les fractions, si on double la recette.

Pour d’autres idées : Consulter le groupe d’entraide scolaire « Écoles fermées, parents sollicités » sur Facebook.

Une BD à imprimer : Le coronavirus, c’est quoi ? Bande dessinée d’Élise Gravel, auteure jeunesse, à imprimer.

https://elisegravel.com/

Conseils aux parents

Établir une routine quotidienne : Dans la mesure du possible, prévoir des moments précis dans la journée pour certaines activités afin de recréer une routine quotidienne chez les enfants.

Miser sur la lecture : Encourager son enfant à lire chaque jour, peu importe le contenu.

Baisser les attentes : Aucune consigne n’a été donnée aux enseignants des écoles publiques concernant des activités pédagogiques à faire effectuer aux élèves à la maison. L’important, pour l’instant, est d’apprendre à apprivoiser la nouvelle réalité quotidienne pour plusieurs familles, soulignent des experts.