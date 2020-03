Kenyan Drake demeure avec les Cardinals de l'Arizona

Le porteur de ballon Kenyan Drake, qui était joueur autonome, a accepté un contrat d’un an qui lui rapportera près de 8,5 M$ avec les Cardinals de l’Arizona, samedi.

C’est le site de la NFL qui a rapporté la nouvelle. Lundi, Drake avait reçu l’étiquette de «joueur en transition», ce qui signifie que toutes les équipes de la NFL pouvaient lui faire une offre à long terme, mais que les Cardinals avaient le droit d’égaler le montant offert.

Arrivé des Dolphins de Miami à la mi-saison, l’athlète de 26 ans s’est imposé comme la principale arme des «Cards» à sa position. Il a récolté 643 verges et inscrit huit touchés par la course en huit parties avec l’équipe de l’Arizona, alors qu’il n’avait obtenu que 174 verges et aucun majeur en six parties avec les Dolphins, en 2019.

Le produit du Crimson Tide de l’Alabama en sera à une cinquième saison dans la NFL.

Lundi, les Cardinals avaient réalisé un autre gros coup en concluant une transaction pour le receveur de passes vedette DeAndre Hopkins.