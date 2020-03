COVID-19: La culture en ligne

De l’opéra au cinéma, en passant par l’humour et les musées, une panoplie d’initiatives ont été prises par différents intervenants du milieu pour rendre la culture le plus accessible possible en ces temps de confinement. Voici quelques suggestions de ce qu’on peut trouver gratuitement sur le web, pour se divertir, en quelques clics, à la maison.

ONF

Photo courtoisie, ONF

Une destination web incontournable pour les cinéphiles, le site de l’Office national du film (ONF) propose gratuitement une vaste sélection de plus de 4000 films — courts et longs métrages.

► onf.ca

La Fabrique culturelle

À la suite de l’annulation du Festival REGARD, la semaine dernière à Saguenay, La Fabrique culturelle a mis en ligne en exclusivité jusqu’au 26 mars une dizaine de courts métrages qui devaient être projetés lors de l’événement.

► lafabriqueculturelle.tv

Les films du 3 mars

Jusqu’au 31 mars, le distributeur Les Films du 3 Mars, qui se spécialise dans les documentaires, offre gratuitement sur son site internet plus de 150 films tirés de son répertoire.

► f3m.ca

Concerts gratuits de l’OSM

Photo courtoisie, osm.ca

L’Orchestre symphonique de Montréal diffusera sur son site web un concert tous les lundis, mercredis et vendredis à 20 h. Deux concerts sous la gouverne de Kent Nagano étaient au programme cette semaine, tandis que le contenu de la semaine prochaine sera dévoilé lundi.

► osm.ca

Christian Marc Gendron et Jonas offrent des spectacles live

Photo Pierre-Paul Poulin

Du côté des artistes québécois, le pianoman Christian Marc Gendron a annoncé qu’il ferait un spectacle en direct sur Facebook le 28 mars. Le rockeur Jonas et ses musiciens seront aussi en spectacle ce soir, 20 h, en direct de chez lui.

► Le concert virtuel sera retransmis sur Facebook et Instagram.

Du karaoké gratuit

Stingray a annoncé cette semaine avoir déverrouillé le contenu de trois de ses applications, dont Stingray Karaoke, un catalogue de 50 000 titres de karaoké.

► karaoke.stingray.com

Mathieu Dufour en direct tous les soirs

Il a reçu cette semaine Véronique Cloutier, Alicia Moffet et le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda. Nouvelle star de l’humour, Mathieu Dufour est en direct tous les soirs sur Instagram, dès 21 h, sur son compte MathDuff. Ce talk-show, qu’il a baptisé le Show-rona virus, est ensuite toujours diffusé jusqu’à minuit.

► @MathDuff

Musée des beaux-arts De Montréal

Durant sa fermeture, l’établissement continuera de proposer une offre culturelle différente via les réseaux sociaux (facebook.com/mbamtl, instagram/mbamtl), en plus d’y partager des balados, vidéos et jeux-questionnaires.

► mbam.qc.ca

Pointe-à-Callière

À partir de votre ordinateur, tablette ou téléphone, vous pouvez vous promener dans le musée pour y découvrir certaines expositions permanentes, dont Ici a été fondée Montréal, le Collecteur de mémoires, 1701 —La Grande Paix de Montréal et certaines sections de l’exposition Les Bâtisseurs de Montréal.

► pacmusee.qc.ca

Musée national des beaux-arts du Québec

Photo courtoisie

Le MNBAQ souhaite continuer à émerveiller les gens dans leur salon avec des visites virtuelles qui présentent les œuvres d’une salle d’exposition.

► mnbaq.org

The Metropolitan Museum of Art

Photo AFP

Le musée new-yorkais a lancé il y a quelques années le Met 360° Project, grâce auquel on peut visiter ses différentes salles au moyen de vidéos à 360 degrés.

► metmuseum.org

Le Louvre

Photo AFP

Le célèbre musée parisien propose quelques visites en ligne sur son site web. Même si la technologie date un peu, des expositions sont accessibles, notamment les antiquités égyptiennes, la galerie d’Apollon et le Louvre médiéval.

► louvre.fr