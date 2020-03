La Grèce reçoit 500 000 masques, offerts par la Chine

Un avion en provenance de Chine a atterri samedi matin à l’aéroport international d’Athènes transportant 500 000 masques de protection respiratoire, a constaté un photographe de l’AFP.

Les ministres du Développement et de la Santé, Kostis Hadzidakis et Vassilis Kikkilias, étaient présents à l’aéroport pour recevoir ce lot, « une offre » provenant de la société publique d’électricité chinoise State Grid et de l’Admie, société grecque de distribution d’électricité dont State Grid possède 25 % du capital.

L’avion est arrivé de Chine directement, selon des responsables aéroportuaires grecs.

Le lot comprend surtout des masques FFP2 qui seront surtout distribués aux hôpitaux, selon la même source.

Pékin et Athènes ont développé depuis plus d’une décennie d’importantes relations commerciales surtout après la cession de la majeure partie des terminaux du port du Pirée (près d’Athènes) au géant de transport maritime chinois Cosco.

Son système de santé souffrant de problèmes chroniques, et ayant été sévèrement mis à mal par la récente crise de la dette (2010-2018), la Grèce fait face à une pénurie d’équipement médical et surtout de masques.

La pandémie de coronavirus (COVID-19) a fait dans le pays dix morts au cours de neuf derniers jours tandis que 495 cas ont été enregistrés, les tests de dépistage étant surtout pratiqués sur les patients suspects.

Dès le premier mort, le 12 mars, le gouvernement a adopté de strictes mesures pour limiter « les déplacements non indispensables », allant de la fermeture des établissements d’enseignement, parcs et lieux de divertissements jusqu’à l’interdiction des rassemblements de plus de dix personnes.

Le ministère de la Protection civile ne cesse d’exhorter les citoyens à « rester chez eux », prévenant que le recours au confinement général sera décidé si ces recommandations ne sont pas suivies.

