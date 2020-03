Le chanteur Lenni-Kim atteint de la COVID-19

MONTRÉAL – Le jeune chanteur québécois Lenni-Kim a été déclaré positif à la COVID-19 après avoir été testé plus tôt cette semaine dans un hôpital montréalais.

«Ma mère et moi avons fait les tests pour le coronavirus et les avons reçus hier. On a été testés positifs», a raconté l’artiste dans une vidéo partagée samedi sur son compte Instagram.

Sa mère aussi a été infectée. Tous deux ont commencé à ressentir mercredi des courbatures, des maux de tête et ils ont commencé à tousser.

«Le coronavirus est extrêmement virulent. [...] Nous, on a fait attention, on l’a quand même attrapé», dit-il dans la vidéo, dans laquelle il invite les gens à rester chez eux et à être très prudents.

Lenni-Kim, 18 ans, s’est fait connaître en 2015 en prenant part à l’émission The Voice Kids en France.