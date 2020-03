Le week-end culturel chez soi de Laurent Paquin

Quel est votre coup de cœur littéraire?

Photo courtoisie

Je viens de terminer la lecture du livre, La déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen que je connaissais comme animatrice et que je viens de découvrir comme auteure. Lorsque j’ai commencé cette lecture, j’ai eu l’impression que je n’aimerais pas ce livre, principalement en raison des personnages, auxquels j’avais du mal à m’attacher. Finalement, même si le personnage principal me paraissait détestable au début, on en vient, à mieux comprendre ses motivations. Loin d’être parfait, et plutôt même antipathique par moment, ce personnage, de par sa vulnérabilité, finira par être attachant. J’ai vraiment beaucoup aimé ce roman !

Quel est le film qui vous a séduit?

Photo courtoisie

J’ai beaucoup aimé le dernier Star Wars, L’Ascension de Skywalker qui vient tout juste d’être rendu disponible en vidéo par Disney plus vite qu’habituellement en raison de la crise du Coronavirus qui de plus est accompagné d’un making-of. Même si ce film était une activité familiale, d’ailleurs mon fils de 14 ans a aussi beaucoup apprécié le film, je dois admettre que j’y ai pris plaisir. Depuis les tous débuts, je suis un grand fan de Star Wars, j’ai vu le premier lors de sa sorti en 1977. Personnellement, je trouve que les derniers Star Wars sont très bien faits.

Quelle est la série télé que vous aimez suivre ?

Photo courtoisie

Je viens d’amorcer le visionnement de la série canadienne Schitt’s Creek, diffusée sur le réseau CBC et en français, Bienvenue à Schitt’s Creek à Série +. Comme j’avais envie de me changer les idées avec quelque chose de léger, j’ai accroché à cette série que je viens de découvrir et qui est vraiment très drôle. On retrouve dans la distribution l’acteur canadien Eugene Levy que l’on avait vu dans la série de films, American Pie. L’histoire est celle d’une famille fortunée qui, victime d’escroquerie a tout perdu. Ils devront rebâtir leur fortune en rebondissant dans une petite ville, qui se nomme Schitt’s Creek. Ici encore, les personnages sont un peu détestables et finalement on les trouve attachants. L’actrice principale, Catherine Anne O’Hara que l’on a vu dans le film, Maman, j’ai raté l’avion est vraiment hilarante. Elle m’a fait rire aux éclats dans mon salon !

Qui dans le milieu artistique suscite votre admiration?

Photo d’archives

J’ai une admiration pour Yvon Deschamps qui, pour moi, va toujours demeurer le plus grand des grands. Enfant, j’écoutais ses albums que je connaissais par cœur et c’est probablement ça qui m’a donné le goût de devenir un humoriste. Mais j’admire également l’homme. C’est quelqu’un que je côtoie régulièrement, lors de ses activités caritatives qu’il organise pour divers centres communautaires. Il s’implique énormément malgré ses 84 ans, toujours aussi animé et intéressant. Et c’est toujours un plaisir de répondre à une de ses invitations pour faire un spectacle pour un centre communautaire sportif. Chaque fois je suis honoré d’y participer et privilégié de pouvoir serrer la main de mon idole. Il est très inspirant !

On suit Laurent Paquin