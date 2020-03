Les Argentins confinés, Buenos Aires transformée en ville fantôme

Buenos Aires | Réputée pour être une capitale très animée, avec ses bars, théâtres et librairies qui ne ferment jamais, Buenos Aires avait vendredi des airs de ville fantôme, le gouvernement ayant décrété la veille le confinement de sa population jusqu’à la fin mars.

L’Argentine comptait vendredi 128 cas de coronavirus et trois morts. 70% des personnes infectées se trouvent dans la mégapole.

D’ordinaire plein de touristes et travailleurs, le centre de la capitale est quasi-désert.

L’avenue du 9 juillet, l’une des plus larges du monde, ressemble par endroits à une piste d’atterrissage. Il en va de même pour l’avenue Libertador, artère majeure de la ville qui longe le Rio de la Plata, totalement vidée de ses véhicules.

Le tourisme était jusqu’ici un des piliers de l’économie de ce pays en crise, sur fond de dévaluation du peso argentin, qui renforçait le pouvoir d’achat des visiteurs étrangers.

Mais les espoirs viennent de s’effondrer pour ce secteur, dont les acteurs craignent les conséquences sur l’emploi.

« Nous avions des contrats temporaires qui arrivent à échéance et que nous n’allons pas renouveler. Le reste (les contrats à durée indéterminée), nous allons les conserver encore un temps. Mais si ça dure...nous verrons », explique à l’AFP Eduardo Cabrera, 41 ans, qui possède trois entreprises, dont une dans le tourisme.

Pendant ce temps, dans le ciel de Buenos Aires, des hélicoptères survolent la ville, dont certains avec une pancarte où l’on peut lire « Reste à la maison » (Quedate en casa). Le bruit des hélices résonne d’autant plus dans les rues désertes et silencieuses.

Les panneaux lumineux affichent le même message.

Rudi Zarate, travaille dans le bâtiment et dit ne pas pouvoir rester à la maison. « La vérité, c’est que j’ai besoin d’argent et je suis en train d’aller travailler coûte que coûte », explique ce jeune de 21 ans, un des rares passants croisés dans le centre-ville.

Pourtant, le président argentin de centre gauche Alberto Fernandez a prévenu qu’il serait « inflexible » avec ceux qui ne respecterait pas la mesure de confinement obligatoire.

Les policiers demandent leurs papiers aux personnes dans la rue, a constaté l’AFP. « Pour le moment, nous les renvoyons seulement chez eux, mais nous allons être plus fermes et celui qui ne respecte par le décret devra payer » une amende, a déclaré un agent après avoir rendu ses papiers à un homme qui « n’en pouvait plus » et était sorti courir.