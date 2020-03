Les restaurateurs, eux, en arrachent pas mal

Si les services de livraison des épiceries montent en flèche, ça semble l’inverse pour des restaurateurs, qui subissent une chute importante d’appels de clients qui veulent se faire livrer de la nourriture à domicile.

« Normalement, on a environ 400 livraisons par jour, et là, c’est descendu à environ 220. La clientèle a vraiment baissé », explique Richard Bassila, copropriétaire du restaurant New System Bar-B-Q, dans Saint-Henri, à Montréal.

Moins de dépenses

Avec le confinement volontaire, certains pourraient croire que la demande de repas livrés à domicile connaît une hausse importante. Or, il n’en est rien, explique M. Bassila. Il estime qu’avec toutes les pertes d’emploi et l’économie incertaine, beaucoup de gens préfèrent limiter leurs dépenses.

« La semaine dernière, c’était la folie dans les épiceries, les gens stockaient de la nourriture, dit-il. Alors, pourquoi dépenser au restaurant quand ils peuvent cuisiner à la maison ? Je peux les comprendre... »

Pour faire face à la crise de la COVID-19, M. Bassila explique avoir dû réduire les heures d’ouverture du restaurant. Mais il n’a mis à pied aucun de ses 22 livreurs, a-t-il assuré.

« Il y a beaucoup de temps partiel, et j’essaye d’équilibrer les horaires pour qu’ils gardent tous une job, dit-il. Mais l’achalandage a beaucoup baissé. Au moins, on reste ouvert. »