Les villes devraient-elles fermer leurs parcs?

Ce n’est que ce samedi 21 mars que l’Italie a décrété la fermeture de ses parcs et espaces verts, alors que le nombre de morts de la COVID-19 atteint d’horribles records dans ce pays. Faudrait-il fermer l’accès aux parcs à Montréal et à ceux des autres villes au pays pour ralentir la pandémie?

Il suffit de se promener dans quelques parcs montréalais pour observer plusieurs scènes où les directives de distanciation sociale ne sont pas scrupuleusement respectées. Dans la plupart des photos partagées par des citoyens au «Journal de Montréal», il s’agit souvent de jeunes adultes faisant des sports d’équipe, quoique des personnes plus âgées semblent aussi faire preuve d’imprudence.

À noter qu’en Italie, si la fermeture des parcs a été annoncée ce samedi seulement, le confinement obligatoire pour toute la population a été décrété depuis près d'une semaine.

Questionnée à savoir si la Ville de Montréal considère fermer ses parcs, la porte-parole Linda Boutin a simplement indiqué par courriel que les usagers doivent suivre les «mesures sanitaires et préventives de distanciation sociale» en plus «d’éviter tout attroupement pour des raisons de santé publique».

Mme Boutin a rappelé que les grands parcs comme celui du mont Royal demeurent pour l’instant ouverts à la population, mais que les chalets d’accueil et autres bâtiments de ce type sont fermés, tout comme les installations communautaires, sportives et culturelles de la Ville de Montréal.

Directives du gouvernement

En conférence de presse ce samedi 21 mars, le premier ministre François Legault et le directeur de la santé publique, Horacio Arruda, ont encore une fois rappelé que les citoyens ne présentant pas de symptômes ou ne revenant pas de l’étranger ont le droit de sortir dehors. Ils les encouragent même à prendre l'air, mais ils les exhortent à respecter les règles de distanciation sociale.

Il faut notamment garder une distance de deux mètres des gens et éviter les attroupements (qui sont rendus interdits), en plus de ne pas mettre ses mains au visage et de les laver le plus souvent possible.

Pour toutes les informations sur les précautions à prendre, visitez le site du gouvernement du Québec.

Le 15 mars dernier, le gouvernement du Québec a ordonné la fermeture de plusieurs lieux de rassemblement, dont les salles de cinéma, les bibliothèques et les centres de plein air. Aucune annonce n’a encore été faite pour les parcs municipaux.

L’ouest de l’île

Dans l’ouest de Montréal, des municipalités multiplient les interdictions sur les lieux publics, allant au-delà des directives de Québec. La Ville de Pointe-Claire a fermé ses parcs, tandis que Dollard-des-Ormeaux et Baie-D’Urfé ont interdit l’accès aux terrains de jeux pour enfants.

Sur la Rive-Sud de Montréal, Carignan a entre autres décidé d’interdire complètement l’accès aux parcs.

La Ville de Québec, Laval et Longueuil ont gardé ouverts leurs parcs municipaux, mais à l’instar de la Ville de Montréal, ils ont fermé toutes les autres installations municipales.

Consultez le site web de votre municipalité pour savoir quelles sont les restrictions dans votre ville.

À Vancouver et Toronto

Le vendredi 20 mars, la Ville de Vancouver a fermé les terrains de jeux pour enfants et les terrains sportifs dans ses parcs. À Toronto, l’accès aux parcs est encore permis, quoique des photos sur les réseaux sociaux laissent croire que des avertissements ont été placés à certains endroits. On veut ainsi décourager les parents de laisser leurs enfants jouer sur des surfaces comme le plastique et le métal, où le virus peut survivre pendant plusieurs jours.

Les récalcitrants pourraient être punis

Le premier ministre François Legault a déclaré samedi que le décret d’état d’urgence sanitaire a été prolongé pour permettre de donner, éventuellement, plus de pouvoirs aux policiers afin de faire respecter les directives du directeur de la santé publique.

«Je veux que personne ne parte en peur là, il y a des cas isolés seulement. La grande majorité des Québécois respectent les directives [relatives à la distanciation sociale et au confinement]», a dit M. Legault.

«Notre objectif est de convaincre avant de contraindre», a ajouté le directeur de la santé publique, Horacio Arruda.