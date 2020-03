Manque à gagner

Moisson Québec se voit contrainte d’annuler La Grande Collecte qui devait se tenir en avril. Cette annulation privera Moisson Québec d’environ 20 000 kilos de denrées et de 165 000 $ de dons qui étaient destinés à l’achat de denrées. Moisson Québec souhaite transformer son activité de Grande Collecte de façon virtuelle et vous invite à faire un don via le www.moissonquebec.com. De plus, l’organisme invite les différentes entreprises, qui ont dû fermer leurs portes et qui auraient un surplus de denrées périssables à offrir, à contacter Moisson Québec au 418 682-5061.

Le cocktail bénéfice de la Fondation Petits bonheurs d'école, qui devait avoir lieu le mercredi 1er avril, au Blaxton Cartier, est évidemment reporté à une date ultérieure.

La 14e présentation de la Soirée «15 minutes» de la Société des communicateurs de Québec (SOCOM), qui devait avoir lieu le 6 avril à l'Atrium de Koninck, est reportée. La SOCOM suivra de très près l'évolution de la situation, dans les prochaines semaines, et sera alors en mesure de fixer une nouvelle date pour l’événement.

Vous pouvez toujours me rejoindre en tout temps par courriel à mon adresse du Journal à: pierre.gingras@quebecormedia.com

Juste avant la crise

Photo courtoisie

La 10e Soirée des Personnalités, tenue le 11 mars dernier au profit du Grand Village, a réuni plus de 200 personnes qui, le temps d’une soirée, ont été servies par une vingtaine de personnalités aspirants serveurs ou serveuses. L’activité a généré des profits de 26 905$. Le Grand Village propose des camps et répits de fin de semaine pour adultes et enfants vivant avec une déficience physique et/ou intellectuelle. Sur la photo, Marie-Pier Noreau, directrice générale de Grand Village (à l’extrême droite à l’avant-plan), en compagnie de l’équipe de serveurs et de serveuses composée de Denis Langlois, président d’honneur (PDG de Funkytown événements), Daniel Raymond (Desjardins), Martin Sévigny (Desjardins de la Chaudière), Serge Perreault (Club Rotary de Saint-Nicolas), Gérald Fournier (Caisse Desjardins de Lévis), Vicky Savard (Boston Pizza), Pierre-Olivier Dufour (Extal Services intégrés). Shami Garneau (Bissonnette Impact Communications), Maude Leblanc (La Firme, personnel et événements), Alain Thibault (Bell), Gilles Lévesque (Chronos RH inc.), Janet Jones et Amélie Landry (conseillères Ville de Lévis) et Mathieu Castilloux (Boston Pizza).

En ce jour

Photo courtoisie

La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale est célébrée, chaque année, le 21 mars, pour commémorer ce jour de 1960 où, dans le canton noir de Sharpeville, près de Johannesburg en Afrique du Sud, la police a ouvert le feu, tuant 69 personnes et en blessant 180 autres dans une grêle de mitraillettes lors d’une manifestation pacifique contre les lois relatives aux laissez-passer imposées par l’Apartheid. Sur la photo, les tombes des 69 victimes.

Anniversaires

Photo courtoisie

Jean-Marc Parent (photo), humoriste québécois, 58 ans... Rosie O'Donnell, actrice américaine et animatrice télé, 58 ans... Gary Oldman, acteur britannique, 62 ans... Roger Hodgson, musicien britannique, guitariste de Supertramp jusqu'en 1983, 70 ans... Timothy Dalton, acteur britannique (James Bond) 74 ans... Anita Barrière, animatrice québécoise, 82 ans... Ed Broadbent, ancien chef néo-démocrate, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 21 mars 2010. Wolfgang Wagner (photo), l'un des petits-fils de Richard Wagner qui a dirigé le festival de Bayreuth de 1951 à 2008... 2018. Frank Avruch, 89 ans, l’interprète de longue date de Bozo le clown... 2017. Benoit (Ben) Gravel, 73 ans, fondateur des Condors de Beauce-Appalaches et premier entraîneur-chef de l’équipe en 1973 jusqu’en 1984... 2017. Ghila Grants Daoust, 73 ans, épouse de Paul Daoust de Floralies Jouvence... 2017. Jerry Krause, 77 ans, ancien directeur général des Bulls de Chicago... 2016. Andrew Grove, 79 ans, chef d'entreprise américain, cofondateur d’Intel... 2013. Yvan Ducharme, 75 ans, comédien québécois... 2009. Walt Poddubny, 49 ans, un vétéran de 11 saisons dans la LNH... 2006. Bernard Lacoste, 74 ans, grand patron de la célèbre marque de vêtements... 2004. Ludmila Tcherina, 79 ans, danseuse, chorégraphe, actrice, peintre et sculpteure.... 1996. Jerry Robitaille, 53 ans, chanteur (Jerry et Jo’Ann)... 1987. Dean Martin Jr, 35 ans, fils de Dean Martin.