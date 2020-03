Tout perdre en une semaine

Dans une société fonctionnelle comme la nôtre, le système, c’est important. Le système, ça comprend un ensemble de règles, de lois, de conventions qui constituent un équilibre et qui permettent d’être fonctionnel. Sans cet équilibre, c’est le chaos.

Plus rien ne tient

Ce qui se passe, en ce moment, soulève beaucoup d’inquiétudes et nous amène à réfléchir sérieusement sur notre système. Plus rien n’est acquis, les règles sont changées, c’est du jamais-vu.

Les règles et les lois sont compromises. Du moins, à cette étape de la crise, on ne peut plus les mettre en œuvre de la même manière.

Il faut s’adapter, être créatif, gérer la situation pour passer au travers et essayer de s’en sortir le moins amoché possible.

Beaucoup se disent qu’ils auraient dû faire des provisions! Être solides s’il y a une crise.

Ce n’est toutefois pas le cas de beaucoup de gens et d’entrepreneurs. Facile à dire, mais pouvions-nous vraiment prédire ce qui se passe en ce moment? Tout a changé en une semaine. Nous sommes maintenant en péril.

De l'aide viciée

Heureusement, tout le monde s’implique en ce moment.

On voit le gouvernement annoncer d'urgence des mesures d’aide.

Les banques suspendent les paiements d’hypothèque et de prêt pour une voiture. Il semble y avoir une certaine tolérance à l'égard des difficultés éprouvées par tous les citoyens. On comprend que c’est une crise sans précédent.

Cependant, combien de temps pourrons-nous vivre ainsi en «pelletant par en avant»?

Le retour à la vie normale pourrait être brutal. Oui, encore pire que l’arrêt général qu’on vit en ce moment.

Au retour, certains auront tout perdu. La chute peut être rapide.

Effet domino

Ce qui amènera la chute de plusieurs entrepreneurs, c’est l’effet domino.

Les personnes arrêtent de travailler pour être en quarantaine ou pour s’occuper de leurs enfants. Ils ont également peur de ce qui va arriver, donc ils agissent comme des écureuils en essayant de garder leurs liquidités pour les temps difficiles, annulent leurs engagements, suspendent leurs paiements à des fournisseurs de biens ou de services...

Ces mêmes fournisseurs, n’ayant pas les entrées d’argent prévues, ne payeront pas leurs fournisseurs à leur tour en appliquant le même genre de pensée liée à la peur, et ainsi de suite...

Impossible de faire valoir ses droits

Même si on comprend les raisons qui poussent le gouvernement à agir de la sorte, comment peut-on faire valoir nos droits en ces temps de crise?

Comment dire au gouvernement que ça n’a pas d’allure de contraindre les entreprises à fermer quand cela leur cause un dommage irréparable?

C’est pourtant pour une bonne raison! La santé publique avant tout! Les lois sur la sécurité sanitaire permettent au gouvernement d’agir ainsi. C’est un cas de force majeure maintenant.

En tant que juriste, c’est notre quotidien d’interpréter et de faire appliquer les règles et les lois. Nous travaillons même à forcer les gens à respecter leurs engagements et les lois en vigueur. Pour ce faire, nous écrivons des mises en demeure et engageons des procédures devant les tribunaux contre les gens qui ne respectent pas les règles ou leurs engagements.

En ce moment, que faire si personne ne respecte pas les règles? Que faire, même, contre notre propre gouvernement, qui décide de tout fermer? Même notre fleuron québécois, Le Cirque du Soleil, est en péril.

C’est pour une bonne raison, ça ne va pas bien. Le gouvernement est dans tous ses droits pour nous protéger. Il faut être solidaire... mais tout ça laissera des traces, puisque même si ça va mal, pour l’entrepreneur qui attend un paiement pour payer d’autres personnes ou pour celui qui ne peut plus pratiquer l’activité qui lui génère des revenus, ce n’est pas la solidarité qui lui permettra de passer au travers.

En ce moment, on ne peut même pas faire valoir ses droits, puisque les tribunaux entendent seulement les causes urgentes, il est donc difficile de forcer quelqu’un à respecter ses engagements. Tout le monde a une bonne défaite!

Mais je vous garantis que ça laissera des traces une fois la crise passée. Il faut rappeler à la population que ceux qui peuvent respecter leurs engagements doivent le faire, la vie doit continuer. Mais c'est difficile à faire valoir en ces temps de crise, j’en conviens.

Les reins solides

Certaines personnes et entreprises pourront effectivement passer au travers de cette crise, puisqu’ils ont la liquidité nécessaire pour le faire, les reins solides.

Toutefois, pour beaucoup de personnes et d’entrepreneurs, au-delà d’un mois d'arrêt et c’est fini. Ils n’ont pas les réserves financières qu’il faut et ne peuvent même pas prendre de mesures légales pour se faire payer, puisque tout est arrêté.

Pour certains, ce n’est pas une question de liquidité, mais de paiements monstrueux qu’ils ont à faire.

La ligne est mince. La chute d’un géant est encore plus rapide et brutale.

C’est quand même dramatique comme situation. Certains diront qu’il y a l’aide du gouvernement! Beaucoup de promesses, mais je crois qu’il sera trop tard pour certains lorsque l’argent arrivera.

Nous n'avons pas encore vu tous les revers de la crise

Ceci étant dit, j’ai eu en entrevue Danièle Henkel à mon émission à QUB Radio, une femme entrepreneure très connue au Québec qui s’implique beaucoup avec les entrepreneurs, notamment avec sa chaîne danielehenkel.tv. Une ex-dragonne également.

Elle en a vu des tempêtes en tant que femme entrepreneure qui a réussi. Elle convient que c’est une crise sans précédent qui touchera de plein fouet les entrepreneurs.

Dans l’entrevue, elle m'a fait valoir ceci: «nous n’avons pas encore vu tous les revers de la crise, nous en sommes seulement au début». Je la crois et je trouve ça encore plus inquiétant.

Sa solution pour que les personnes et les entreprises passent au travers: une implication totale et rapide des gouvernements et des institutions financières. Pas seulement des promesses! Ça semble être le cas, mais il faudra montrer l’argent et agir rapidement!

Malgré ce que je vous ai exposé plus haut, mon éternel côté optimiste y croit! On passera au travers, mais il ne faut pas se lâcher et ça prend des actions concrètes. C’est la beauté de toute cette crise. On est témoin d’une solidarité sans précédent! Tous unis contre un ennemi commun. Tous pour un, un pour tous.

En espérant que les bottines suivent les babines et qu’on ne se retrouve pas pris dans le cauchemar qui se dessine en ce moment.

Sauvez d'abord vous-même et votre famille

Je demande, pour finir, à Mme Henkel, considérant son expérience, quel conseil elle peut donner aux entrepreneurs face à la crise et à la situation incertaine. Elle me répond: «Sauvez-vous vous-même, ainsi que votre famille, avant tout! Votre santé mentale et vos proches, c’est ce qui compte en ce moment.»

J’en conviens également. Il y a des moments, dans la vie, où on n’a pas le contrôle et c’est le cas en ce moment. Il faut faire de notre mieux en toute sincérité, mais à un certain moment, il faut lâcher prise et se préserver.

Je retiens la leçon.

Malgré l’adversité, je crois en l’avenir et je crois qu’on ne contrôle pas ce qui nous tombe dessus sans prévenir, mais qu'on contrôle comment nous allons le gérer pour passer au travers.