Un ancien dirigeant du Real Madrid succombe au coronavirus

L’ancien président du Real Madrid, Lorenzo Sanz, est décédé des suites du coronavirus, a confirmé son fils, samedi, sur Twitter. Il était âgé de 76 ans.

• À lire aussi: [EN DIRECT 21 MARS] Les derniers développements sur la pandémie

• À lire aussi: Course contre la montre en Espagne, 32 % de morts de plus en 24 h

L’ancien dirigeant de l’équipe de soccer espagnole était traité aux soins intensifs et son état de santé n’a fait que se dégrader après qu’il eut contracté le virus.

«Il ne méritait pas de finir ainsi, a indiqué son fils Lorenzo Sanz fils. C’était l’un des meilleurs, des plus braves et des plus travaillants que j’ai vu dans ma vie. Sa famille et le Real Madrid étaient ses passions. Ma mère et mes frères et sœurs avons apprécié chaque moment avec lui.»

Le Real Madrid a également réagi à la mort de celui qui a présidé l’équipe de 1995 à 2000.

«Le Real Madrid pleure la perte d'un président qui a consacré une grande partie de sa vie à sa grande passion : le Real Madrid», a indiqué l’organisation par voie de communiqué.

Avant d’accéder à la présidence de l’équipe, Sanz en avait été le directeur pendant 10 ans. Sous sa gouverne, le Real Madrid a rapporté la Ligue des champions en 1998 et 2000.

Sanz a également été propriétaire du Malaga FC de 2006 à 2010.