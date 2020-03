Un blanc québécois vendu en épiceries

La Cantina - Vallée d’Oka, Rouge 2019, L’empreinte C, IGP Vin du Québec

13,49 $ + taxes – 12% - 3,6 g/L

Jusqu’à nouvel ordre, les succursales seront SAQ fermées les dimanches. Cela dit, avec ou sans fermeture des magasins, mes collègues et moi vous invitons à faire preuve de solidarité avec les employés du monopole et à privilégier les achats de vin en ligne.

En attendant votre livraison, qui peut prendre de 7 à 10 jours, pourquoi ne pas explorer l’offre de vins du Québec dans les épiceries ? Il y a vraiment de belles trouvailles à faire ! Comme ce blanc frais, délicat et tout indiqué pour un apéro printanier, produit à Saint-Eustache par Daniel Lalande (Vignoble Rivière du Chêne).

Invitant dès le premier nez par ses notes de fruits tropicaux, ce vin tout jeune (2019 !!!) met en relief les parfums originaux des cépages hybrides l’acadie, saint-pepin, frontenac blanc et vidal. Sec, juste assez aromatique et plein de vitalité. À moins de 15 $, on serait fou de ne pas l’essayer...

Santé !