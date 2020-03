67’s d’Ottawa: Tourigny relativise sa déception

Au printemps 2019, le Storm de Guelph, l’équipe de Nick Suzuki, détruisait la superbe saison des 67’s d’Ottawa avec un triomphe en six matchs en finale de la Ligue junior de l’Ontario.

Pour André Tourigny et les 67’s, c’était une saison record de 50 victoires qui s’envolait en fumée. Quelques mois plus tard, les 67’s ont encore 50 victoires à leur compteur, mais en seulement 62 rencontres.

Tourigny n’aura pas la chance de battre le record de cette concession avec l’annulation de la saison dans la OHL, alors qu’il restait encore six matchs à son équipe.

Cette fois, c’est la pandémie du coronavirus qui aura mis en échec une autre belle saison au hockey junior dans la capitale nationale. S’il s’accroche à l’espoir d’une reprise des activités à temps pour les séries, l’homme de 45 ans a un pincement en pensant à la fin de la présente saison.

« Oui, ça me fait mal au cœur, a dit Tourigny en entrevue au Journal. J’ai parfois une vision égoïste pour plusieurs petites choses. Avec un dossier de +69, Marco Rossi avait besoin d’un autre +1 pour égaler le record de la OHL. On jouait un match de plus et il inscrivait probablement son nom sur le record. »

« Austen Keating avait besoin de quelques points de plus (huit points) pour rentrer dans le top 10 des marqueurs de l’histoire des 67’s (325 points en 309 matchs).

« Sur le plan collectif, nous avions besoin d’une petite victoire de plus pour obtenir la meilleure saison dans l’histoire de notre concession. Je trouve ça triste pour les gars. Ils se sont battus pour cette grosse saison. Ils auraient mérité cette récompense. Encore cette année, nous pensons avoir des chances de tout gagner. Ce n’est pas tous les ans que tu peux dire ça. Je garde comme mentalité que nous finirons par jouer dans les séries. »

Records futiles

Tourigny garde pratiquement la même routine. Au lendemain de l’annulation de la saison dans la OHL, il a invité le représentant du Journal à lui téléphoner à son bureau du TD Place Arena d’Ottawa à 9 heures du matin. Il y était déjà depuis 8 h, soit 90 minutes plus tard qu’en temps normal.

S’il rêvait d’une année record à Ottawa, celui qu’on surnomme « The Bear » a rapidement placé ce sujet sur la glace. Il a montré son grand cœur.

Photo d'archives

« C’est triste pour notre équipe et pour le sport, mais quand tu regardes le portrait dans son ensemble, tu ne peux pas dire un mot. Je lis les statistiques sur les gens atteints de la COVID-19 et un peu partout dans le monde, et je me rappelle rapidement que le hockey est bien secondaire.

« Je ne peux pas dire que je ne suis pas atteint dans mon quotidien, sauf que je ne suis pas à plaindre. Il y a des gens qui travaillaient tous les jours à l’aréna et qui n’ont plus leur emploi aujourd’hui. Ça, c’est réellement triste. »

Sa femme, la véritable héroïne

Au fil de la conversation, Tourigny a fini par identifier son joueur le plus important pour les prochaines semaines et les prochains mois. C’est la femme de sa vie, Mélanie Allard. Depuis le début de cette lutte pour freiner la COVID-19, elle tient un rôle sur le front comme infirmière.

« Ma femme est forte, elle travaille des quarts de 12 heures. C’est juste le début et elle ressent déjà de la fatigue. Elle garde le moral. Nous ne faisons pas pitié, mais nous restons à Kanata et son hôpital est de l’autre côté de Gatineau. Elle doit faire 45 minutes le matin et un autre 45 minutes le soir. Quand tu rajoutes ça à la journée de 12 heures, c’est lourd. Elle fait tout un travail. Je suis fier d’elle.

« Elle a fait bien des sacrifices pour me permettre de vivre ma carrière d’entraîneur à Rouyn-Noranda, à Denver, à Ottawa, à Halifax et encore à Ottawa, a-t-il continué. En ce moment, c’est à moi de lui retourner l’ascenseur. Je m’occupe de la cuisine, mais je reste bien chanceux. Mes enfants sont plus vieux. Mes jumeaux ont 20 ans et ma fille a 17 ans. Ils peuvent aider dans la maison. Je m’assure surtout qu’on ne manque de rien dans le frigidaire. »

Diriger son fils

Chez les 67’s d’Ottawa, il y a Marco Rossi et Jack Quinn, deux attaquants qui entendront leur nom rapidement au premier tour du repêchage de la LNH. Il y a aussi trois très bons joueurs de 20 ans en Joseph Garreffa, Austen Keating et Noel Hoefenmayer.

Il y a également un nom familier, celui de Félix-Antoine Tourigny. À 19 ans, il a gagné un poste avec l’équipe de son père après un début de saison où il jouait pour les Lasers de Kanata, dans le junior A.

Photo courtoisie Félix-Antoine Tourigny

Attaquant

André Tourigny a décrit le bonheur de diriger son fils, mais aussi la complexité que ça peut engendrer.

« J’ai aimé ça, j’ai suivi son développement de proche, a dit André Tourigny en riant. Mais ce n’est pas facile de coacher son propre enfant. C’est plus difficile que nous pouvons le penser. J’étais souvent plus dur avec lui qu’avec les autres. Tu veux rester juste.

« Quand je donne une conférence, je dis toujours aux autres entraîneurs que vos joueurs vous regardent, a-t-il continué. Si vous n’êtes pas juste, il y aura des répercussions. Les joueurs vont le remarquer. Quand tu diriges ton fils, tu te fais regarder encore plus. Dès que tu prends une décision qui implique ton garçon, que ce soit positif ou négatif, tu te feras regarder. »

Honnête travailleur

En 56 matchs avec les 67’s, Félix-Antoine a présenté des statistiques modestes avec neuf points (2 buts, 7 passes).

« Mon gars est plus un attaquant de profondeur et il joue en infériorité numérique, a expliqué le paternel. Il est un honnête travailleur. Ça facilite mon travail, on ne contestera pas son désir. Dans le hockey mineur, c’est une chose. Mais à un niveau plus élevé, ça devient plus délicat. Je dois aussi donner une chance à mon fils et récompenser son effort quand il joue bien.

« Dans quelques années, je garderai un superbe souvenir de cette expérience, a-t-il enchaîné. Félix n’a pas reçu de cadeau. Il a commencé sa saison dans le junior A et il s’entraînait avec nous. Il y a des semaines où il avait deux entraînements par jour et il étudiait aussi à l’université. Ça lui faisait de grosses journées.

« À un moment donné, mes adjoints (Mario Duhamel et Norm Milley) m’ont dit qu’il était temps de garder mon gars à temps plein avec l’équipe. Au départ, je voulais attendre. Mais ça n’avait plus de sens. Il aidait l’équipe, alors ça devenait logique de le garder. »

De cette saison de 50 victoires freinée par la COVID-19, Tourigny se remémorera fièrement, dans quelques années, ses voyages en autocar un peu partout en Ontario avec l’un de ses jumeaux, Félix-Antoine. Comme quoi il n’y a pas juste du négatif.