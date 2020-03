COVID-19: des plantes livrées gratuitement aux aînés à Québec

Des aînés de Québec ont reçu une belle vague de solidarité, vendredi après-midi, tandis qu’une entreprise de Québec a livré des plantes gratuitement dans plusieurs foyers pour personnes âgées.

Depuis le début de la crise de la COVID-19, les aînés sont confinés dans leur résidence, sans pouvoir recevoir la visite de leurs proches.



L’entreprise Folia Design a décidé de livrer plusieurs dizaines de plantes dans quelques foyers et CHSLD de la région. Pour respecter les mesures de prévention, les livraisons se sont tenues dans les accueils principaux.

«Avec les mesures de confinement, c’est un drame humain qu’ils vivent. Les personnes âgées sont vraiment isolées et ça affecte leur moral», lance Marc Champoux, président de la boutique.

Dans ces moments difficiles, il est temps plus que jamais de se reconnecter avec la nature. Les balades en forêt ne sont malheureusement pas possibles pour tout le monde.



«On veut verdir les endroits qui en ont le plus besoin. L’humain a besoin d’être en contact avec la nature pour être heureux», poursuit-il.

Pendant la quarantaine, les aînés pourront s’occuper des plantes, ce qui a un effet thérapeutique.



«S’occuper de quelque chose de vivant amène des bienfaits physiques et psychologiques. Ça diminue le stress et l’anxiété et ça augmente le sentiment de bien-être», termine M. Champoux.

