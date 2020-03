«Des personnes qui auraient pu vivre vont mourir», prévient le maire de New York

NEW YORK | Le maire démocrate de New York Bill de Blasio a fustigé dimanche la gestion de la pandémie de coronavirus par le président républicain Donald Trump, s’alarmant du risque de voir mourir «des personnes qui auraient pu vivre».

• À lire aussi: [EN DIRECT 22 MARS] Les derniers développements sur la pandémie

• À lire aussi: Plus de 13 000 morts recensés dans le monde

«La vérité, que les New-Yorkais et tous les Américains méritent d’entendre, c’est que cela ne va faire qu’empirer. En réalité, avril et mai vont être vraiment pires», a-t-il déclaré à la chaîne NBC.

La capitale économique américaine recense pour l’instant le plus grand nombre de cas confirmés de Covid-19 dans le pays et ses hôpitaux risquent rapidement d’être débordés par l’épidémie.

«Nous sommes franchement à dix jours d’une pénurie généralisée de respirateurs, de masques chirurgicaux, les choses nécessaires pour qu’un hôpital puisse continuer à fonctionner», a prévenu le maire sur CNN.

Il a regretté que le président «ne bouge pas le petit doigt pour aider sa ville natale».

«Je ne peux pas être plus clair. Si le président n’agit pas, des personnes qui auraient pu vivre vont mourir», a-t-il insisté.

Le maire de New York a appelé à ce que le Congrès agisse comme si les États-Unis étaient sur la voie de la prochaine Grande dépression.

Un plan d’aide économique de plus de 1000 milliards de dollars est actuellement négocié entre les chefs républicains et démocrates du Congrès, et l’administration Trump.

Selon l’université Johns Hopkins, à 11h dimanche, plus de 27 000 cas de coronavirus ont été recensés aux États-Unis, qui comptent 347 décès.

À VOIR ÉGALEMENT...