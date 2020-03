Hockey féminin: au comble du malheur

Dissolution de la Ligue canadienne, impasse sur la Coupe des quatre nations en raison du boycottage des joueuses suédoises, puis annulation du championnat mondial : la dernière année aura été très difficile pour le hockey féminin.

« Trois gros malheurs qui nous ont frappés coup sur coup », a déclaré Mélodie Daoust, membre de l’équipe canadienne de hockey féminin, jointe par Le Journal de Montréal.

« Le championnat du monde, on s’y attendait un peu parce qu’on savait qu’il y avait des discussions à ce sujet. Malgré tout, quand ils nous ont annoncé la nouvelle, on était vraiment tristes », a ajouté l’athlète de 28 ans.

L’événement qui devait se tenir à Halifax et Truro, à compter du 31 mars, a été l’un des premiers événements d’envergure à être rayé du calendrier.

Au moment où la Fédération internationale de hockey sur glace (FIHG) a annoncé sa décision, le 7 mars, la crise n’était pas encore planétaire. Tant et si bien qu’on parlait encore d’épidémie. La contamination venait à peine de dépasser les 100 000 cas et le nord de l’Italie était sur le point d’être placé en quarantaine.

De son côté, la LNH commençait à peine à envisager la possibilité de fermer ses vestiaires aux médias. Alors, pourquoi annuler un événement tenu dans un coin du monde où personne n’avait encore été atteint ? Disons qu’avec tous les déplacements outremer que cette compétition aurait engendrés, la FIHG avait vu plus loin que le bout de son nez.

Dix nations, dont sept européennes et une asiatique, devaient être représentées.

« Maintenant, quand on voit tout ce qui se passe, la décision a du sens, a reconnu Daoust. On était déçues, mais on comprenait que la santé de tout le monde passe avant tout et avant le sport. »

Six mois de préparation à l’eau

Les Canadiennes comptaient sur cette présence sur leur territoire pour mettre un terme à la séquence de cinq titres des Américaines et pour faire oublier la « décevante » médaille de bronze de 2019.

« On avait vraiment hâte d’aller représenter le Canada à Halifax, chez nous, devant nos partisans. On savait que tout le monde, là-bas, avait travaillé réellement fort pour préparer l’événement », a-t-elle mentionné.

Et que dire des joueuses elles-mêmes ? Six camps d’entraînement d’une semaine (le septième a été annulé) ont permis aux meilleures joueuses du pays de déployer beaucoup d’intensité en s’entraînant et en se mesurant entre elles.

Même chose pour la série de cinq matchs préparatoires disputés face aux États-Unis, dans ce qui a été convenu d’appeler la Série de la rivalité, une série tout à l’avantage des Américaines (1-3-1).

La LNH toujours dans le coup ?

Au-delà de cette préparation, il y a également eu la tournée organisée par l’Association des joueuses de hockey féminin professionnel (PWHPA). Une panoplie de matchs disputés à Toronto, à Philadelphie, à Chicago, en Arizona et au New Hampshire. Une initiative mise de l’avant à la suite de la fermeture de la Ligue canadienne dans le but de promouvoir le hockey féminin et de parvenir à mettre sur pied un circuit professionnel où les conditions des joueuses seraient similaires à celles de leurs confrères masculins.

« C’était beaucoup de déplacements, mais c’était bon pour la visibilité et les commanditaires. D’ailleurs, il y en a de plus en plus qui embarquent, a assuré l’attaquante originaire de Valleyfield. On a fait parler de nous plus que par les années passées, même si nous n’avions pas de ligue. »

La formule la plus adéquate serait que la LNH chapeaute le circuit féminin, comme le fait la NBA avec la WNBA depuis 1996. Gary Bettman et ses acolytes semblaient démontrer une certaine ouverture pour le projet (des joueuses ont été invitées à tenir un match à trois contre trois durant le week-end des étoiles).

Toutefois, le ralentissement économique provoqué par cette crise de même que les centaines de millions de dollars perdus en revenus si tout devait être annulé risquent de faire reculer le projet. N’empêche que Daoust refuse de baisser les bras.

« Oui, c’est un temps dur pour tout le monde. Tant dans le sport que pour tous ceux qui perdent leur travail. Mais, le sport, c’est tellement gros que ça va revenir aussitôt que ça va reprendre. Les gens vont rembarquer. Je crois que ce sera un bon moment pour faire une place pour le hockey féminin. »