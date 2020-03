Les gants opéra, l’accessoire de choix

Était-ce une intuition ? Un désir d’élégance ? La quête de looks guindés qui se fusionnent à la tendance bourgeoise ? Quoi qu’il en soit, il y a fort à parier que les gants seront l’accessoire de choix des prochaines semaines, voire des prochains mois, et d’autant plus avec la pandémie de COVID-19. Ils sont apparus dans les défilés Valentino, Marc Jacobs, Gucci, Erdem et Moschino, pour ne nommer qu’eux. Puis les stars les ont adoptés avant même que la pandémie ne frappe la planète.

Y a-t-il plus glamour que les gants opéra (le nom est empreint de la notion) ? Audrey Hepburn dans Diamants sur canapé, Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes ou encore Madonna dans la vidéo Material Girl, leur rendant hommage, sont des icônes du style.

Ils ne s’agencent pas uniquement aux robes. Gigi Hadid a pris soin de retrousser ses manches de combinaison pour mettre à l’avant-plan ses gants Off-White. Aux Oscars et à la soirée Vanity Fair, Billie Eilish y est allée de deux tenues, l’une ivoire signée Chanel et l’autre noire de Gucci, accessoirisées de gants dont s’échappaient des ongles d’une longueur impraticable.

Gants « accent de couleur »

Les gants peuvent être votre touche de couleur, comme le prouve Margot Robbie dans sa robe à plumes Dries Van Noten et Zoe Kravitz en Oscar de la Renta.

Par contre, si votre tenue est colorée ou à motifs, un gant noir pourrait faire un joli contraste ; voyez les silhouettes Michael Kors de Halima Aden et Valentino de Kristen Wiig.

Blake Lively a cassé la coupe classique de sa robe en velours Dolce & Gabbana en la stylisant avec des gants, des cuissardes et un collier de chaînes et de perles.

Billy Porter a opté pour l’approche maximaliste en complétant son look mauve Christian Siriano de gants d’opéra.

Rita Ora était spectaculaire aux British Fashion Awards. Sa robe de la griffe 16Arlington était composée d’un mélange sinueux de cuir noir et blanc qui se poursuivait en manches-gants et en collier.

Gants transparents

Alors que les gants perlés de Brie Larson se conjuguent parfaitement aux transparences de sa jupe Rodarte, les gants diaphanes de Logan Browning ajoutent une texture à la création Prabal Gurung.