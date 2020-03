Les séries volées

Nos journalistes vivent eux aussi toutes sortes de problèmes et de péripéties dans leur vie quotidienne. Ils nous livrent ici un témoignage personnel dans lequel plusieurs de nos lecteurs se reconnaîtront.

Hockey Québec a pris la bonne décision en mettant un terme à la saison 2019-2020. Mais d’un point de vue de parent et d’entraîneur, il y a un deuil à faire.

Certains diront que c’est un problème de riches de ne pas pouvoir aller jusqu’au bout de sa saison alors que les séries éliminatoires commençaient à peine. Et c’est vrai. Mais pour des enfants de 9 et 10 ans, c’est la fin du monde.

Il est très rare qu’un journaliste écrive à la première personne. Mais quand on veut lancer une série sur les sportifs qui ont vu leur saison écourtée, quoi de mieux que de parler de son expérience ?

Cette histoire, c’est la mienne, celle de 15 enfants, de leurs entraîneurs et de leurs parents, l’auteur de ces lignes se retrouvant dans les deux dernières catégories. C’est aussi l’histoire de dizaines de milliers de jeunes hockeyeurs et hockeyeuses.

Les Pionniers, une équipe atome B de Hockey mineur Rosemont Petite Patrie, l’ont pris durement, cette annulation. Ils avaient tous les espoirs de remporter la coupe Montréal la semaine prochaine et d’atteindre les championnats interrégionaux après avoir terminé au premier rang de leur ligue avec une fiche de 13 victoires, 3 défaites et 4 matchs nuls, marquant 69 buts et n’en accordant que 38.

Bon début

Pourtant, la saison a démarré d’une drôle de façon pour fiston et moi. Mon fils s’est fait une vilaine entorse à la cheville en sortant de la glace, son patin restant coincé entre la surface glacée et la bande lors du dernier entraînement préparatoire. En fait, comme c’était sur une plaque de croissance (du cartilage), on n’a jamais été sûrs qu’il s’agissait d’une entorse ou d’une fracture.

L’équipe est dirigée par Olivier, un gars compétitif, doué avec les enfants et doté d’une solide connaissance du hockey. Il est aussi appuyé par Louis, qui est comme un père pour ses défenseurs, et Chris, qui s’y connaît en matière de gardiens.

La complicité entre les enfants se crée immédiatement. Dans le vestiaire, ça parle, ça chante, ça discute et ça rit. Comme des jeunes qui se connaissent depuis toujours même si certains se voient pour la première fois parce que notre association est grosse et qu’elle compte neuf équipes atome au total.

La saison commence en force et les Pionniers se présentent au tournoi de Notre-Dame-de-Grâce avec une fiche de 9-2-1.

Les choses se passent très bien et pourtant, on a eu des moments d’incertitude. Après une victoire de 5 à 3 contre Lakeshore, l’équipe perd 3 à 2 face à Beauharnois en accordant un but à huit secondes de la fin du match.

Comme une équipe se retire de notre groupe, les Pionniers ont besoin que Lakeshore batte Beauharnois par la marque de 3 à 2 pour pouvoir accéder aux demi-finales. C’est exactement ce qui se passe. Notre différentiel de +1 a le meilleur sur celui des deux autres équipes, soit 0 et -1.

Les gars l’emporteront ensuite 5 à 3 contre les Braves du Nord en demi-finale avant de s’incliner par la même marque contre les Flames de Saint-Donat.

Saint-Raymond

Le point culminant de cette belle saison arrive à la toute fin de janvier. L’équipe part pour Saint-Raymond, dans Portneuf, et pour la plupart des enfants, c’est un premier tournoi à l’extérieur. Les liens se resserrent dans deux chalets de camp de vacances loués pour l’occasion. C’est là que s’établit le ralliement autour de Coton ouaté avant les matchs.

Sur la glace, le vendredi s’amorce avec une victoire de 4 à 3 sur les Seigneurs de Montbrun. Et quelle victoire ! L’équipe marque deux buts sans riposte en troisième période, dont celui de la victoire à 41 secondes de la fin du match.

Ça se passe beaucoup moins bien en après-midi. Saint-Georges, qui finira par gagner le tournoi, nous inflige une correction de 10 à 0.

Les enfants sont déçus, blessés dans leur orgueil, mais ils retrouvent la bonne humeur au chalet et les parents ont tout autant de plaisir. Reste donc un match le samedi matin qui est essentiellement pour l’honneur en raison de notre différentiel catastrophique.

Les gars jouent de façon inspirée, serrée, disciplinée. Les Pionniers mènent 1 à 0 en fin de partie, grâce surtout aux prouesses de notre gardien qui joue un de ses meilleurs matchs de l’année.

Les Tigres de Victoriaville retirent leur gardien et parviennent à marquer avec 10 secondes à jouer. La partie se terminera en tirs de barrage à l’avantage des Tigres. Les petits gars sont dévastés, mais fiers d’eux. Et avec raison. Les coachs ont « le motton », ils sont fiers de leurs « boys » qui se sont relevés après une épreuve la veille.

Après un petit passage à vide, l’équipe amorce les séries éliminatoires avec une victoire de 3 à 1, un match que je rate parce que je couvre le match de la Ligue des champions entre l’Impact et Olimpia au Stade olympique. Les Pionniers sont maintenant à trois victoires de la finale de la Coupe Montréal.

En Queue de poisson

Puis, le ciel tombe sur la tête de l’équipe. Le jeudi 12 mars, Hockey Québec annonce que la saison est tout simplement terminée en raison de la pandémie de COVID-19. Les petits gars sont dévastés, habités par une sensation étrange, celle de ne pas pouvoir finir ce qu’ils avaient commencé.

Et moi, je me mords les doigts d’avoir raté le tout dernier match de la saison.

Ces jeunes de 9 et 10 ans sont devenus des amis, des frères. Ils se sont invités à coucher, à célébrer leur anniversaire, à jouer au hockey à la patinoire du parc. Pendant un peu plus de cinq mois, nous avons formé une famille.

C’est ce qu’on va retenir de cette saison. Des moments de bonheur et des souvenirs qu’aucune pandémie ne pourra nous enlever. Et l’espoir qu’il y aura une saison cet automne et qu’elle sera tout aussi agréable pour nous aider à oublier comment celle-ci s’est terminée.