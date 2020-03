Un nouveau quart en ville chez les Patriots

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre auraient offert un contrat d’un an à leur ancien quart-arrière Brian Hoyer, dimanche.

C’est le site web de la NFL qui a rapporté la nouvelle. Celui qui s’alignait pour les Colts d’Indianapolis la saison dernière a été libéré par ces derniers samedi. En quatre matchs, Hoyer a récolté 372 verges par la passe et il a effectué quatre remises pour des touchés. Il a également été victime d’un nombre équivalent d’interceptions.

Le vétéran de 34 ans en sera à son troisième séjour avec la formation du Massachusetts. Il a passé les trois premières saisons de sa carrière professionnelle avec les «Pats», de 2009 à 2011. Hoyer a ensuite disputé les six saisons suivantes avec six équipes différentes avant de s’aligner à nouveau pour les Patriots en 2017 et 2018.

L’équipe de la région de Boston compte également sur Cody Kessler et Jarrett Stidham à la position de quart, mais pourrait aussi choisir de se tourner vers un pivot au prochain repêchage. Rappelons que le quart-arrière de l’équipe des 20 dernières années, Tom Brady, a quitté la formation au profit des Buccaneers de Tampa Bay, plus tôt cette semaine.